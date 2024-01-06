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Art arda adımlar atılmıştı: Türk Lirası için merak edilen soruya ABD'li bankadan yanıt

06.01.2024 08:23 | Son Güncelleme:
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ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk lirasında reel değer kazanç sinyali verirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor.

Art arda adımlar atılmıştı: Türk Lirası için merak edilen soruya ABD'li bankadan yanıt

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, "2024 için 10 CEEMEA sorusu" başlıklı raporunda, "Türk lirası (TL) tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusuna "evet" yanıtı verildi.

Eylül ayından bu yana parasal ve finansal koşullarda önemli ölçüde sıkılaşma sağlandığı belirtilen raporda, bunun da iç talebin ılımlı seyretmesini ve art arda gelen fiyat baskılarının yavaşlamasını sağladığı vurgulandı.

Raporda, reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle yabancı döviz girişlerinin artış eğilimine girdiği kaydedildi.

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"TÜRKİYE'NİN DIŞ DENGELERİ İYİLEŞİYOR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'nin en azından bir miktar reel değer kazanması konusunda rahat olduğuna dair sinyaller verdiği belirtilen raporda, bu durum hesaba katıldığında artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024'te TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceği aktarıldı.

Talebin yeniden dengelenmesinin Türkiye'nin dış dengelerini de iyileştirdiği kaydedilen raporda, 2023'te yüzde 4,1 olan cari açığın GSYH'ye oranının 2024'te yüzde 1,8'e gerileyeceği öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, TCMB'nin TL'nin nominal anlamda güçlenmesine izin vermek yerine bilançosunu yeniden yapılandırmaya odaklanmasının daha muhtemel olduğu belirtilerek, "TCMB'nin ikili ve banka swaplarının her iki ayağını da kapsayan net rezervlerinin şu anda negatif olan 49 milyar dolardan 2024'te pozitife dönmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz." denildi.

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Türk lirası
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