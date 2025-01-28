Artan fiyatlar gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçti... 351 işletme listede, savunma istendi

Bolu Kartalkaya’daki otelde yaşanan yangın faciası sonrası yangın söndürme ekipmanlarına talep artmış, bazı fırsatçıların ise yangın tüpü gibi yangın malzemelerinin fiyatlarını artırması gündem olmuştu. Konuyla ilgili Bakanlık harekete geçti.

YANGIN MALZEMESİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

"SAVUNMA İSTENİLEN İŞLETME SAYISI 351"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395’tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154’tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351’dir." (İHA)