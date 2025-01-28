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Artan fiyatlar gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçti... 351 işletme listede, savunma istendi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 13:36
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Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangın faciası tüm Türkiye'yi derinden yaralarken bir yandan da yangın söndürme ekipmanları yeniden gündeme gelerek talep artmıştı. Bunun üzerine bazı fırsatçıların da harekete geçip fiyatları artırması gündem yaratmıştı. Ticaret Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen yangın malzemesi denetimleri çerçevesinde 395 denetlenen işletmenin 351’inden savunma istendiğini duyurdu.

Artan fiyatlar gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçti... 351 işletme listede, savunma istendi

Bolu Kartalkaya’daki otelde yaşanan yangın faciası sonrası yangın söndürme ekipmanlarına talep artmış, bazı fırsatçıların ise yangın tüpü gibi yangın malzemelerinin fiyatlarını artırması gündem olmuştu. Konuyla ilgili Bakanlık harekete geçti.

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YANGIN MALZEMESİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

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"SAVUNMA İSTENİLEN İŞLETME SAYISI 351"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395’tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154’tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351’dir." (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
yangın Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyat
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sonuç önemli ...sağlam bir yaptırım varmı... inananlar el kaldırsın ... aynı dekilde deprem sonrası kiralar aynı şekilde marketler ...değişen birşey yok dilerim artık olur
online sitelerde nisan da aldığım duman dedektörü 200 TL'den 300 TL'ye çıktı.Diğer dedektörülerde 600-700 liradan başlıyor . Buradan duyurumdur.
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