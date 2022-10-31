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Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde '10 yaş' dönemi

31.10.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövizde yaşanan dalgalanma ve çip kriziyle birlikte ikinci el araçların fiyatları son 1.5 yılda yükselişe geçmişti. Artan fiyatlar ikinci elde vatandaşların tercihini de değiştirdi. 10 yaşın üzerindeki araçlarda adeta talep patlaması yaşanırken artık aracın yaşı ve kilometresi gibi iki kriter önemini yitirdi.

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde '10 yaş' dönemi

İkinci el araç fiyatlarında son 1.5 yılda dikkat çeken bir artış yaşandı. Vatandaşlar fiyatlardaki yükseliş sonrasında tercihini artık 10 yaş ve üzeri araçlarda kullanmaya başladı. Artık ikinci el araç satışının yüzde 60'ını 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. 3 yaşındaki araçla 10 yaşındaki bir araç arasında hemen hemen yüzde 50'ye yakın bir fiyat farkı olduğu aktarıldı.

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ARACIN YAŞI VE KİLOMETRESİ ÖNEMİNİ YİTİRDİ

İkinci elde boya ve değişen takıntısı olanlar yüksek fiyatlara takıldı. Son dönemde satılan araçların yüzde 60'ı 10 yaşın üzerine çıktı. Yani 2. el otomobilde '10 yaş' dönemi başladı. Araç sahibi olmak isteyenlerin başlıca kriterleri aracın yaşı ve kilometresiydi. Son dönemde bu iki kriter önemini yitirdi. Artık satılan araçların hem yaşı hem de kilometresi yükseldi.

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YÜZDE 50'YE YAKIN FİYAT FARKI

Show Haber'in haberine göre kilometre ve yaş arttıkça bakım masrafı artıyor ama 5 yaş altı araçlarla, 10 yaş üstü araçlar arasında fiyat makasının açılması tercihi değiştiriyor. 3 yaşındaki araçla 10 yaşındaki bir araç arasında hemen hemen yüzde 50'ye yakın bir fiyat farkı olduğu aktarıldı.

'FİYATLARDA ARTIŞ BEKLEMİYORUZ'

Sektör temsilcileri stoklarının dolduğunu belirterek bu sene otomobil fiyatlarında artış beklemediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil

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