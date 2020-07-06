Artık istifa edenler de tazminat alabilecek! Bu haktan yararlanmak için...

Birçok sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlayan bu tasarı sayesinde emekliler rahat bir nefes alıyor. Bilinmezlikleri ortadan kaldıran tasarı aynı zamanda çalışanların hakkını en üst şekilde koruyor. Özellikle birikim konusuna büyük bir açıklama getiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde birikimleriniz güvence altına alınıyor. Yakın zamanda hayatımıza dahil olacak bu uygulamayı yakından inceleyelim...
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, bir nevi Bireysel Emeklilik Sisteminin yapılandırılmış ve yeni halidir. Emeklilik zamanında oluşan gelir kayıplarını telafi etmek ve olabildiğince önlemek gibi amaçları bünyesinde taşır. Çalışma hayatınız boyunca yaşam standardınızı en üst seviyede tutmaya ve korumaya çalışır. Ayrıca ek emeklilik gelirinizin sağlanmasında rol oynar. Hanenizdeki tasarrufları artırmaya yönelik tasarlanan ideal bir sistemdir.
Bu yeni emeklilik sistemine geçiş ise tüm çalışanlar için geçerli oluyor. Öncelikle her çalışan karma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine dahil ediliyor. Sonrasında isteyen çalışan isteğe bağlı sisteme geçiş yapabiliyor. Uygulamanın ne zaman başlayacağı sorusu da büyük önem taşıyor. 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, yürürlüğe girdiği andan itibaren tüm çalışanlar sistemin içine dahil ediliyor. Daha yürürlüğe girmesine bir seneden fazla zaman olan sistemin yakın zamanda daha da ayrıntısıyla açıklanması bekleniyor.
İstifa durumlarına da bir açıklık getiren bu sistemle birlikte çalışan rahat bir nefes alıyor. Şirketindeki istifa şartlarına bağlı olarak işten ayrılması durumunda birikimini kaybetmiyor.
Emeklilikte ya da kısmi olarak sistemden çıkışta birikimlerini alabiliyor. Birikimlerini adeta güvenceye almış oluyor.
Çalışanın firma değiştirmesi durumunda son çalıştığı firmadaki çalışma dönemine ait birikimi aynen korunuyor.
Çalışan istifa ettiğinde %8,33 oranında kıdem tazminatının tümünü kaybederken yeni sistemde böyle bir durum söz konusu olmuyor.
Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminde çalışanın istifası durumunda %3 oranında kıdem tazminat hakkı fon hesabında saklı kalıyor.
Çalışan kişi emekli olduğunda birikimini toplu bir şekilde almak isterse %25 kadarına izin veriliyor. Bireysel fon hesabında geriye kalan birikimi ise aylık maaş olarak kendisine tahsis ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için de bir çözüm getiriyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminde yaş 60 olarak belirlenmesine rağmen herhangi bir süre şartı bulunmuyor. Her çalışan emeklilik yaşını doldurduğu an hakkını alabiliyor. Aynı zamanda çalışan kişi bu yeni sistemde emeklilik yaşında Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olurken, 60 yaşında da sistemden emekli olacağı için ikinci emeklilik aylığını alabiliyor.
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