Artık istifa edenler de tazminat alabilecek! Bu haktan yararlanmak için...

Birçok sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlayan bu tasarı sayesinde emekliler rahat bir nefes alıyor. Bilinmezlikleri ortadan kaldıran tasarı aynı zamanda çalışanların hakkını en üst şekilde koruyor. Özellikle birikim konusuna büyük bir açıklama getiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde birikimleriniz güvence altına alınıyor. Yakın zamanda hayatımıza dahil olacak bu uygulamayı yakından inceleyelim...

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, bir nevi Bireysel Emeklilik Sisteminin yapılandırılmış ve yeni halidir. Emeklilik zamanında oluşan gelir kayıplarını telafi etmek ve olabildiğince önlemek gibi amaçları bünyesinde taşır. Çalışma hayatınız boyunca yaşam standardınızı en üst seviyede tutmaya ve korumaya çalışır. Ayrıca ek emeklilik gelirinizin sağlanmasında rol oynar. Hanenizdeki tasarrufları artırmaya yönelik tasarlanan ideal bir sistemdir.

Bu yeni emeklilik sistemine geçiş ise tüm çalışanlar için geçerli oluyor. Öncelikle her çalışan karma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine dahil ediliyor. Sonrasında isteyen çalışan isteğe bağlı sisteme geçiş yapabiliyor. Uygulamanın ne zaman başlayacağı sorusu da büyük önem taşıyor. 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, yürürlüğe girdiği andan itibaren tüm çalışanlar sistemin içine dahil ediliyor. Daha yürürlüğe girmesine bir seneden fazla zaman olan sistemin yakın zamanda daha da ayrıntısıyla açıklanması bekleniyor.