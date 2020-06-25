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Artık kenara daha fazla para ayırabileceksiniz! İşte evde tasarruf yöntemleri...

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 16:13 | Son Güncelleme

Tasarruf etmek herkesin istediği ama çoğu kişinin sürdürmekte zorlandığı bir eylemdir. Genellikle ay sonunu zar zor bekleyen çoğu insan, her ay kenara para ayırabilmenin yollarını arar. Dikkat edilecek büyük küçük yüzlerce farklı ipucu arasından en etkili olanları sizin için seçtik. Siz de bu ipuçları ile evde tasarrufun temellerini atabilirsiniz.

Artık kenara daha fazla para ayırabileceksiniz! İşte evde tasarruf yöntemleri...

Ev içerisinde minik düzenlemeler yaparak ya da birkaç alışkanlığınızı değiştirerek tasarruf edebilir ve bu sayede yaşam standartlarınızı arttırabilirsiniz. Siz de geleceğiniz ve hayalleriniz için daha fazla para ayırmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz. Haydi, tüm ipuçlarını birlikte inceleyelim.

tasarruf

DAHA İYİ ISINMAK İÇİN ÖNLEMLER ALIN!

Evinizi seçerken güney cephe olmasına dikkat edin. Güney cephe evler güneş ışığından maksimum verim alır.

Dış cephe kaplaması yaptırın. Dış cephe kaplaması, evinizin kışın sıcak yazın serin olmasına büyük katkıda bulunur.

Oturma odanızı evin güneş alan bölümüne taşıyın. Oturma odanız başka bir cephede olsa dahi, özellikle kış aylarında odanızı geçici olarak değiştirebilirsiniz.

Pencerelerinizin muntazam olması, ev içi ısıyı korumanıza fayda sağlar.

Güneşten maksimum verim almak için perdeleri gün boyu açık tutun.

Peteklerin önüne eşya koymamaya dikkat edin. Eşyalar, ısının odaya dağılmasını yavaşlatır.

ALIŞVERİŞ RUTİNLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN!

Markete gitmeden önce ihtiyacınız olan tüm maddeleri yazın ve markete gittiğinizde bu listeye uyun! Listenin dışındaki alışverişler, çoğu zaman gereksiz şeylerdir.

Abur cubur ve şekerlemeler, ucuz gibi görünseler de bir araya geldiklerinde çok pahalı tutarlar. Atıştırmalıklarınızı mümkün oldukça evde yapın.

Temel temizleyiciler haricinde temizleyici ürün satın almayın! Sirke, beyaz sabun ve karbonatla evinizdeki pek çok temizliği yapabilirsiniz. Her yüzey için ayrı ürün almak hem gereksiz hem de çok masraflıdır.
Uzun süre dayanabilen yiyecekler ve içecekler yapın, buzluğa atın. Bu sayede, aniden misafiriniz geldiğinde markete değil derin dondurucuya koşarsınız. Ayrıca, mevsiminde satın aldığınız sebzeleri uygun şekilde pişirerek buzluğa attığınızda da ciddi anlamda tasarruf edersiniz. Böylece, kış geldiğinde yaz sebzelerini satın almak için 2-3 katı para ödemezsiniz.

Devamlı olarak alışveriş sitelerini takip etmeyin, yalnızca bir ürüne ihtiyaç duyduğunuzda araştırma yapın. Alışveriş sitelerinde gezindiğinizde daha fazla ürüne ihtiyacınız varmış gibi hissedersiniz ve kendinizi oldukça gereksiz bir ürünü satın alırken bulabilirsiniz.

İnternet üzerinden alışveriş yapmadan önce en uygun fiyatlı ürünü bulan sitelerden faydalanın.

EVİNİZDE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPIN!

Klozet rezervuarına bir şişe su atarak her sifonda tasarruf edebilirsiniz.
Yerleri sildiğiniz suyla balkon yıkayarak, sudan tasarruf edebilirsiniz.
Evinizde marul, maydonoz ve soğan gibi sebzeler yetiştirebilirsiniz.
Aslında çok da gerek duymadığınız ama yine de satın aldığınız bir ürün seçin. Bu ürünün parasını düzenli aralıklarla kenara ayırdığınızda, ihtiyaç duymadığınız diğer ürünleri de almaktan vazgeçebilirsiniz.

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