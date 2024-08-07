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“Artık sizi Maliye Bakanlığı’nda görmek istemiyorum” dedi: Bakan Şimşek herkesi çok net uyardı! ‘Ben bile görmedim kıyameti kopardılar’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.08.2024 08:31
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Kayıtdışı alanlarda denetimler sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verdiği talimatı açıkladı. Üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere herkesin sahaya denetime inmesini istediğini dile getiren Bakan Şimşek, "Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle" dediğini belirtti.

“Artık sizi Maliye Bakanlığı’nda görmek istemiyorum” dedi: Bakan Şimşek herkesi çok net uyardı! ‘Ben bile görmedim kıyameti kopardılar’

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kayıtdışılıkla mücadelesi sürerken dün Bakan Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Şimşek mali denetimlerin her sektör için giderek arttığını, kayıtdışılıkla mücadele dışında seçeneklerinin olmadığını kaydetti. Vergide oran artırmak yerine kayıtdışı mücadelede dozu artıracaklarının altını çizdi.

“O KESİMLERİ BURADAN UYARIYORUM”

“Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan biz vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hem kazanıyor hem kayıt dışı” diyen Şimşek, “O kesimleri buradan uyarıyorum, sürekli sahada olacağız. Arkadaşlara söyledim, üst düzey yöneticilerimiz dahil. Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle. Sürekli sahadaki ekiplerin başında siz de sahada olacaksınız. Hedef vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.

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EYT'NİN BÜTÇEYE YÜKÜNÜ KAPATACAK

EYT’nin maliyet hesaplaması kademeli emeklilik bekleyenleri de düşündürürken Bakan Şimşek, “Kayıt dışılık düşük verimlilik, düşük ölçek, itibarsızlık, haksız rekabet demek, en büyük tutku ile üzerine gideceğimiz konu kayıt dışılık, bizim bütçeyi düzeltmemiz lazım. EYT'nin gelecek yıl etkisi neredeyse 1.2 trilyon lira. Bu sene 740 milyar lira. Bu olmuş bitmiş, artık geriye bakmanın manası yok. Kayıt dışılıkla mücadele ederek bunu telafi etmek istiyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“KIYAMET KOPARDILAR”

Şimşek sözlerini, “Onun için son veri paketinde dikkat ederseniz istisnaları azalttık, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar getirdik yüzde 15, Türkiye'deki şirketlere geçmiş haklarını tabii ki koruduk ama bundan sonrası için yüzde 10 asgari kurumlar vergisi getirdik. Vatandaşa yansıyan önemli adım atmadık. O kadar yaygara koparılmasına rağmen bir taslak üzerinden benim bile görmediğim bir taslak üzerinden ne kıyametler kopardılar. Bizim için kayıt dışılıkla mücadele olmazsa olmaz” diyerek sürdürdü.

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YAPAY ZEKA VERGİ MÜFETTİŞİ

Denetimler için yapay zeka kullanımına da ağırlık verileceğini dile getiren Bakan Şimşek, “Ekibi güçlendireceğiz teknolojiyi kullanacağız. Daha geçen hafta ekip bana bir sunum yaptı yapay zeka vergi müfettişi konusunda. Şu anda biz mükelleflerin diyelim ki yüzde 2'sini mi denetliyoruz tamamını denetlemek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

"ÇOK KAZANANLAR MUTLAKA MALİYE KAPINIZI ÇALACAK"

Konuya ilişkin son olarak Bakan Şimşek, “Bütün bu konulara eğileceğiz. Sektör zikretmem yanlış yerlere çekilir. Bütün sektörler ama özellikle kayıt dışı sektörler, çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Şimşek
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