Artık ucuza almak hayal oldu, vatandaşlar isyan etti! 'Fiyatı gören ürperiyor'

Yüksek enflasyon ve dolardaki dalgalanma gıdadan giyime, beyaz eşyadan birçok alanda her şeyi fiyatını etkiledi. Son 2 yılda gelen zamların ardından beyaz eşya fiyatları cep yakıyor. Mağazalarda yüksek fiyatları gören vatandaş, çareyi outlet, 2. el ve spotçulara gitmek de buldu ama orada da fiyatlar arttı.

"FİYATLARI GÖRÜNCE ÜRPERİYORLAR"

Bir esnaf, "XL buzdolabı bundan 2 yıl önce 6 ila 8 bin TL arasındayken şu anda 20-25 bin TL arasında. Tüketici dükkana girip fiyatları görünce ürperiyor" diye konuştu. 2 yıl önce mağazada 2 bin, spotçuda 1800 TL olan bir buzdolabının şu an fiyatı 7 bin TL oldu.

Bazı ufak tefek hataları olan ürünler çok daha uygun fiyatlara satılıyor. Mağaza fiyatı 14 bin 500 TL olan bir buzdolabının outlettteki fiyatı ise 7 bin 500 TL oldu.

SERVİS FİYATLARINDAN DA DERT YANDILAR

Vatandaşlar gördüğü fiyatlar karşısında şoke olurken 2 yıl öncesine kadar tek bir beyaz eşya fiyatına 3 beyaz eşya alınabildiğini söylediler. Vatandaşlar bozulan eşyaları da kendilerinin yapmaya çalıştığını aktararak artan servis fiyatlarından da dert yandı.



