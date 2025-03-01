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'Artırılması için çalışıyoruz' Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama! O izinlerde düzenleme kapıda...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.03.2025 07:42
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürekli olarak doğum oranlarının düşmesine, doğum izni süresine değindi. Nüfus Politikaları Kurulu'nda konuya dair açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, doğum izinlerinin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımın giderilmesi için çalışmaların başladığını aktardı. İşte detaylar...

'Artırılması için çalışıyoruz' Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama! O izinlerde düzenleme kapıda...

Türkiye'de doğum oranlarının azalması bir süredir gündemdeydi. Konu ile ilgili ise yeni çalışmalar yapılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nüfus Politikaları Kurulu'nda doğum izinlerinin artırılmasının gündeme alındığını belirtti.

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DOĞUM İZİNLERİNE DÜZENLEME GELİYOR!

Doğum izinleri konusunda çalışmaların yapıldığını belirten Bakan Işıkhan, memur-işçi ayrımın giderilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Işıkhan, "Doğum izni sürelerini en son kurulan Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz çünkü aile iş-yaşam dengesinin sağlanabilmesi açısından bu tür politikalar önemli” dedi. Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün izin veriliyor. Uzun süredir bu ayrımın kaldırılması konusunda hükûmete talepler iletiliyordu" şeklinde konuştu.

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BAKIM DESTEĞİ ARTIRILDI

Bakan Işıkhan, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), kapsamında 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için 3 bin lira çocuk bakım desteği verildiğini aktararak şu cümleleri sarf etti:

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“Kasım sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalanmış, 414 çocuk bakım desteği verilmiştir” diye konuştu. Işıkhan, ayrıca kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağlanan ücret, prim ve vergi desteğini 25 bin liradan 32 bin 500 liraya çıkardıklarını ifade ederek, “Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uyguladığımız çocuk bakım desteğini de 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükselttik. Ayrıca, sadece imalat sektöründe uyguladığımız programı sağlık, bilgi iletişim sektörlerine de yaygınlaştırdık. Son olarak 25 ilde uygulanan bu programı tüm ülkemize yaygınlaştırdık”

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DESTEK ALMAK İÇİN ORAYI ARIYORLAR

İş yerinde psikolojik taciz ve ayrımcılık gibi mobbinglerle karşılaşanların ALO 170 hattına başvurduklarını belirten Bakan Işıkhan, başvuruların yüzde 93'ünde psikolojik destek talebinde bulunulduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, kamu ve özel sektör olmak üzere ne kadarlık başvuruların olduğunu şu sözlerle aktardı:

“ALO 170 hattını arayan kamu sektörü çalışanlarının yüzde 61,74’ü, özel sektör çalışanlarının ise yüzde 75,87’si herhangi bir sektör belirtmeksizin sadece bilgilendirme yapmak ve psikolojik destek almak amacıyla başvurmuştur"

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Şikayetlerin bakanlık tarafından incelendiğini belirten Işıkhan, 1,4 milyon lira para cezası kesildiğini ifade etti. 19 Mart 2011 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ALO 170’e toplam 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili çağrı alındığını hatırlayan Işıkhan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu çağrıların yüzde 81’i özel sektör çalışanlarından, yüzde 19’u kamu sektörü çalışanlarından oluşuyor. 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili hattımıza gelen çağrıların yüzde 82’si erkek çalışandan, yüzde 61’i kadın çalışanlardan geldi"

Kaynak: Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Doğum izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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