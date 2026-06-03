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Artvin barajları enerji üretiminde rekor katkı sağladı

Artvin’deki 5 büyük barajın doluluk oranı yüzde 75-100’e ulaştı. Barajlar, bugüne kadar ürettikleri enerjiyle ekonomiye 161 milyar lira katkı sağladı.

Artvin barajları enerji üretiminde rekor katkı sağladı

Artvin'deki 5 büyük barajda doluluk oranlarının yüzde 75 ile yüzde 100 arasında değiştiği, söz konusu barajlarda bugüne kadar üretilen 59,7 milyar kilovatsaat elektrik enerjisinin milli ekonomiye yaklaşık 161,1 milyar lira katkı sağladığı belirtildi.

Türkiye'nin en önemli hidroelektrik üretim merkezlerinden biri olan Artvin'de, son günlerde ülke genelinde ve bölgede etkili olan yağışların ardından Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner, Artvin ve Yusufeli barajlarının doluluk oranları açıklandı.

Artvin barajları enerji üretiminde rekor katkı sağladı 1

Hem yüksek su seviyeleri hem de enerji üretimindeki katkılarıyla dikkat çeken barajlara ilişkin verileri paylaşan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla barajlardaki doluluk oranlarının yüksek seviyelerde seyrettiğini belirterek bugüne kadar gerçekleştirilen enerji üretimi ve ekonomiye sağlanan katkıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklanan verilere göre Muratlı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 75, Borçka Barajı'nın yüzde 90, Deriner Barajı'nın yüzde 79, Artvin Barajı'nın yüzde 100 ve Yusufeli Barajı'nın ise yüzde 95 seviyesine ulaştı.

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Artvin barajları enerji üretiminde rekor katkı sağladı 2

Artvin'in Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretiminde önemli bir merkez konumunda bulunduğunu vurgulayan Çelik, il sınırları içerisindeki 5 barajın bugüne kadar toplam 59,7 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi ürettiğini kaydetti. Söz konusu üretimin ülke ekonomisine yaklaşık 161,1 milyar lira katkı sağladığını ifade eden Çelik, Artvin'in su kaynaklarını enerjiye dönüştürerek Türkiye'nin kalkınmasına önemli destek verdiğini söyledi.

Artvin barajları enerji üretiminde rekor katkı sağladı 3

Çelik, yaptığı değerlendirmede, "Artvinimiz sahip olduğu hidroelektrik potansiyeliyle ülkemizin enerji arz güvenliğine büyük katkı sunmaktadır. Barajlarımız hem enerji üretimi hem de ekonomik kazanım açısından stratejik öneme sahiptir. Elde edilen bu rakamlar, yapılan yatırımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha göstermektedir" dedi.

Artvin'deki barajların yüksek doluluk oranlarının enerji üretiminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir avantaj sağladığını belirten Çelik, enerji yatırımlarının bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin baraj doluluk oranı enerji
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