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Artvin’de çilek üretti, taleplere yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 09:26 | Son Güncelleme

Artvin’nin Borçka ilçesinde bu yıl ilk kez doğal çilek üretimi yapıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede üretilen doğal çilekler ise pazara indirilmeden alıcı buluyor. 1 dönüm bahçeden 4 ton ürün hedeflenen çilekler, kilosu 20 liradan satışa sunuluyor.

Artvin’de çilek üretti, taleplere yetişemiyor

Borçka ilçesinde Ziraat Odası’nın girişimleri ile Erdal Kaya’ya ait 1200 metrekare arazide çilek bahçesi oluşturuldu. İlk yıldan meyve vermeye başlayan bahçeden 1 aydır hasat yapılıyor. Kasım ayına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçede çilek üretimi ve hasadı sürüyor. Hayvan gübresi kullanılarak doğal yetiştirilen çilekler, pazara indirilmeden bahçeden satılıyor. Kaya, 1 dönüm bahçeden 4 ton ürün hedeflediği çilekleri, kilosu 20 liradan satışa sunuyor.

‘LEZZETİNDEN ÇOK MEMNUN KALIYORLAR’

Hiç bilmediği bir tarıma başladığını anlatan üretici Erdal Kaya, "Acemi bir çilek üreticisiyiz, ilk senemiz ama ilk seneden yüzümüz güldü. Çok emek verdik, burada olmayan bir şey yaptık, çilek üretiyoruz. Yaklaşık bir aydır hasat yapıyoruz. Kasım ayındayız ve hasat devam ediyor. Bir yandan çilekler çiçek açıyor, bir yandan toplamaya devam ediyoruz. Çileği pazara indirmeme gerek kalmadan telefonla ulaşıyorlar. İsteyenler kendileri gelip bahçeden kendi hasadını yapıyor, gidiyor. Kilosunu 20 liradan satıyoruz. Hiçbir ilaç kullanmadan, inek gübresi ile üretimi yapıyoruz ve meyveler kocaman oluyor. Müşterilerimiz de hem görüntüsüyle hem lezzetiyle çileğimizden çok memnun kalıyor” dedi.

Çilek bahçesinin kurulması aşamalarında eşine destek vermediğini söyleyen Meral Kaya da "Eşim çilek bahçesi kuracağını söylediğinde açıkçası destek olmadım. Çünkü buralarda çilek üretimi yoktu. Kasım ayında bile çilek hasadı yaptığımızı gördüğümde ‘iyi ki eşim beni dinlemedi’ diyorum. Şu an ben de şaşkınım. Kasım ayında hem de bu kadar büyük çileklerin olması çok ilginç. Şimdi eşime daha fazla destek vererek çilek üretimine devam edeceğiz” diye konuştu.

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‘4 TON ÜRÜN HEDEFLİYORUZ’

Borçka Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Tolga İskerderoğlu ise ilçeyi çilek tarımı ile tanıştırdıklarını belirterek, "Borçka'da bazı yerlerde çay hasadı bazı yerlerde fındık hasadı yapıyoruz. Alaca köyünün bulunduğu bölgenin ise tarım geliri düşük. Bu köyde yaptığımız incelemelerde buranın alternatif tarım ürünlerine ihtiyacı olduğunu gördük, çilekle ilgili araştırmamızı yaptık. Çilek biraz zahmetli işçiliği olan bir ürün. Erdal Bey'in burada 7 dönüme yakın bir arazisi var. 1200 metrekarede bir deneme bahçesi kurduk. Mühendislerimiz ile birlikte bahçenin kurulumunda tüm aşamalarında yer aldık. Çiftçimizle birlikte bu bahçeyi hayata geçirdik. Bu bahçedeki başarının örnek olması diğer çiftçilerin de çilek tarımına yönelmesi için çok önemli. Hedefimiz gelecek yıl ilçemizde çilek bahçesi sayılarını artırmak. Yaklaşık 1 dönümlük alandan 4 ton ürün elde etme hedefimiz var” dedi.

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‘SATIN ALACAĞI ÇİLEĞİ KENDİ HASAT EDİYOR’

Çilek bahçesine gelerek satın alacağı çilekleri toplayan Bahriye Yılmaz, "Ben bir kafeterya işletmecisiyim, bu mevsimde bu kadar doğal ve lezzetli çilek bulmayı hiç ummuyordum. Burayı öğrendim, lazım olduğu zaman geliyorum, ihtiyacım kadarını topluyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzeti var, müşterilerim bile çileği nereden aldığımı soruyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Diğer yerlerde yetişenler doğal değilmiş gibi.Çilek cins cinstir.Her birinin lezzeti farklıdır.Fazla gübre atmaya veya hormon olayına gelmez.Cıvır.Artvin in temiz havasında güzel olduğuna eminim.Ardahan ın dağlarında doğal olanları yeseniz asın çilek onlar
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