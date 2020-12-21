Arzum halka arzına 53,6 kat talep... Arzum halka arz ne zaman açıklanır? Arzum hisse fiyatı ne kadar oldu? Arzum borsa kodu nedir?

Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvuru onaylanan Arzum'un talep toplama tarihleri sonra erdi. 17 Aralık tarihinde başlayan Arzum halka arz talebinin 18 Aralık tarihi itibari ile son buldu. Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, şirketin hedeflerini ve büyüme beklentilerini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştı. Arzum hisse fiyatı ne kadar araştıran yatırımcılar, Arzum'un borsadaki kodunu da merak ediyor. Peki Arzum halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Arzum halka arz için son gelişmeler... ARZUM'UN HALKA ARZINA 53,6 KAT TALEP! Arzum'un, halka arz edilen 13 milyon 306 bin 475 TL ve ek satışa sunulan 1 milyon 995 bin 971 TL olmak üzere toplam 15 milyon 302 bin 446 TL nominal değerli paylarının satışı gerçekleşti.

Arzum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, pay fiyatının 17 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18,7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,5 katı talep geldi.

Öte yandan, Arzum'un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık etti.

ARZUM HANGİ BANKADAN HALKA ARZ EDİLDİ? Geçtiğimiz günlerde halka arzı onaylanan Arzum Yapı Kredi Bankası aracılığı ile talep toplama işlemi gerçekleştirdi. Yapı Kredi bankası müşterilerine; "Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. liderliginde Arzum 17-18 Aralik'ta halka arz ediliyor! Yapi Kredi Mobil, Internet Subesi, Musteri Iletisim Merkezi, Yapi Kredi subelerinden katilabilirsiniz. Bilgi: https://yapikredi.com.tr/y/We0f " SMS'i paylaşarak, 17-18 Aralık tarihlerinde halka arz işlemi için aracı olacağını belirtti. Yapı Kredi'den Arzum halka arzı için yapılan açıklamada şu paylaşım yapıldı; Arzum’un mevcut ortaklarının sahip olduğu 13.306.475-TL nominal değerli ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %41,31 olacaktır.

Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz miktarının %6,20’sine denk gelen ve mevcut ortakların sahip olduğu 1.995.971-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Arzum’un halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 15.302.446-TL’ye halka açıklık oranı %47,51’ye ulaşacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle ek satıştan elde edilen fonun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılması planlanmaktadır. ARZUM HİSSE FİYATI NE KADAR? Arzum talep toplama tarihleri sona erdi fakar Arzum hisse fiyatı araştırılıyor. Henüz belirlenmeyen Arzum hisse fiyatı için aşağıdaki bilgi paylaşılmıştı; Halka arzda fiyat aralığı ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyat aralığı 15,50 TL – 17,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat aralığı Arzum için 499 milyon TL – 548 milyon TL piyasa değeri aralığına karşılık gelmektedir.

Tüm yatırımcılar fiyat aralığından talep girebilecek olup, 10 (on) kuruş fiyat adımlarında olmak üzere beş farklı fiyat seviyesinden talep girilebilecektir. ARZUM'DAN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLAMASI 17 Aralık perşembe günü yapılan ve cuma günü sonra eren halka arz talep toplama işlemi için detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz. Arzum'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılar Arzum'un yatırım açıklamalarını araştırıyor. Arzum'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arzın büyüklüğünün satılması planlanan en az ve en fazla hisse senedi açısından 206-260 milyon lira olmasını beklediğini belirtti.. Faralyalı, yaptığın açıklamada halka arz geliriyle üç şirkete yatırım yapmayı planladıklarını belirtti. ARZUM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ Halka arz için 17 Aralık'ta talep toplayan, küçük ev aletleri sektörü şirketlerinden Arzum pay başına fiyat aralığını 15,50 TL - 17,00 TL olarak açıklamıştı. Arzum halka arz işlemi ortak satışı yoluyla yapıldı, 2013’te şirkete ortak olan Mediterra’nın iştiraki SDA International SARL’a ait payın yüzde 41,31’i halka arz edeceğini açıklamıştı. Ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47,51’e kadar çıkabilecek.

ARZUM ÇALIŞANLARINA HALKA ARZ İNDİRİMİ Yapılan açıklamada Arzum halka arz edilecek payların yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 74’ünün yurtdışı bireysel yatırımcı yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına satılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda Arzum kendi çalışanlarına ise indirim uygulayarak yüzde 10 iskonto ile hisse satışı yapılacak. ARZUM ŞİRKETİNDEN YATIRIM AÇIKLAMASI Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı düzenlediği basın toplantısında, 55 yıldır ayakta olan ve sürekli gelişmekte olan şirketin 1996 yılında 16 adet Arzum markalı ürünü varken, şuan bu sayının 100'lerce olduğunu vurgulayarak 2008 yılında Ashmore ve 2013 yılında Mediterra’nın ortaklığının şirkete büyük bir ivme kattığını açıkladı. Kolbaşı açıklamasına, halka arzın en büyük hayallerinden birisi olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirmeyi çok istediklerini belirtti. ARZUM CEO'SUNDAN AÇIKLAMA Arzum CEO’su Mete Zadil yaptığı açıklamada Arzum'un güçlü bir yapısı olduğunu dile getirerek, 9 aylık cironun 435 milyon liraya çıktığını 4 yıldır yüzde 16 büyüme sağladığını açıkladı. Zadil açıklamasına, toplu satış kanalı oldukları için pandemide daha çok güçlendiklerini söyleyerek devam etti. İhracatın gelirleri içindeki payının yüzde 11,6 olduğunu söyleyen Zadil hedeflerinin iç piyasa hasılatının aşılması olduğunu vurguladı.