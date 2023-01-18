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ASAL sevk başvurusu nedir? ASAL sevk başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

18.01.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte asal sevk başvuru hakkında araştırmalar da hız kazandı. ASAL sevk başvurusu nedir? ASAL sevk başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Asal sevk başvuru ekranından asker adayları gideceği birlikleri görüntüleyebiliyor, sevk için gerekli belgeleri öğrenebiliyorlar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ASAL sevk başvurusu nedir? ASAL sevk başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

2023 yılı bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Askerlik yerlerinin belli olmasıyla birlikte ASAL sevk başvurusu nedir? ASAL sevk başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

ASAL SEVK BAŞVURUSU NEDİR?

Asal sevk başvuru ekranından asker adayları gideceği birlikleri görüntüleyebiliyor, sevk için gerekli belgelerin çıktısını alabiliyorlar. E-devlet üzerinden yapılan işlemler şu şekilde sıralanıyor:

Hizmet Seçimi

Er Sınıflandırma Sonucu

Sevk Bilgilendirmesi

Sevk Kişisel Bilgiler

Sevk Başvuru Bilgilendirme

Sevk Belgesi

Askerlik 3

ASAL SEVK NEREDEN YAPILIR?

Asal sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabiliyor. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmeniz gerekiyor.

ASAL SEVK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Asal Sevk başvurusu yapmak isteyen askere gidecek kişiler, e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra ASAL Sevk İşlemleri menüsüne girmesi gerekiyor.

Sistemde er sınıflandırma sonucunu görüntüledikten sonra sevk bilgilendirmesi butonuna tıklamanız gerekmektedir. Sevk kişisel bilgiler ve Sevk başvuru bilgilendirme sekmeleri üzerinden sevk belgesi oluşturabilir ve birliğe teslim olacağınız tarihi görüntüleyebilirsiniz.

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler.4

Askerlik 2

ASAL SEVK BAŞVURUSU SONRASI İŞLEMLERİ

a. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız; yoklama sırasında tespit edilen eğitim durumu, sağlık, meslek vb. nitelikleriniz ve kuvvetlerin ihtiyacı esas alınarak bilgisayar ortamında şifreli/kodlu kayıtlarla ve 7 kişilik heyet huzurunda tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan veya yapılacak olan söylentilere inanmayınız.

b. Eğitim birliğinize Kabul ve Toplanma Merkezi vasıtasıyla gidecekseniz askerlik şubesi başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz.

c. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ile yiyecek bedeli adınıza PTT’ye yatırılacaktır. Pttkart’ınızı aktif hale getirmenizi müteakip Pttmatik'ten veya nüfus cüzdanınızla birlikte PTT işyerlerinden adınıza yatırılan paranızı alabilirsiniz.

ç. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Resmi makamlarca veya ailelerce düzenlenen uğurlama törenleri dışındaki Siyasi parti, dernek, sendika, vakıf, vb. kuruluş ve oluşumların toplantılarına katılmanızın suç teşkil edebileceğini biliniz.

d. Eğitim merkezine katılmak için yola çıkarken; sevk evrakınızı yanınıza alınız. Ayrıca nüfus cüzdanı, varsa sürücü belgenizi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız.

e. Sevk belgesini memlekette unuttuğunuz veya kaybettiğiniz taktirde bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk belgenizi yeniden almanız gerekmektedir.

f. Muhtaç durumda varsa eş ve çocuklarınız ile anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş ve çocuklarınız ile anne ve babanızın; bu imkândan faydalanabilmesi için, ikamet ettiği il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar il/ilçe müdürlükleri ile valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir. Eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikâh şartı bulunmaktadır.

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