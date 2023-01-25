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ASAL sevk başvurusu nedir, sevk belgesi nasıl alınır? Askerlik sevk tarihleri 2023 belli oldu

25.01.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sevk tarihleri ve sevk başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. ASAL sevk başvurusu nedir, sevk belgesi nasıl alınır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler. Askerlik sevk tarihleri 2023 belli oldu! İşte tüm ayrıntılar...

ASAL sevk başvurusu nedir, sevk belgesi nasıl alınır? Askerlik sevk tarihleri 2023 belli oldu

Askerlik yerlerinin erişime açılmasıyla birlikte sevk tarihleri ve sevk başvuruları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları, MSB'den gelecek 2023 Şubat celbi açıklamasını heyecanla bekliyordu. Peki, ASAL sevk başvurusu nedir, sevk belgesi nasıl alınır? 2023 Askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm merak edilenler....

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ASAL SEVK BAŞVURUSU NEDİR, SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabiliyorlar. Asker adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecekler.

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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2023 BELLİ OLDU

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023

Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023

Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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