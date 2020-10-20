FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık'ta üretime hazır olacak

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık'ta üretime hazır olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, "ASELSAN'ın desteğiyle güvenli bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermesi planlanan fabrika, 17 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılacak." dedi.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık'ta üretime hazır olacak

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde inşaatına başlanan ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası'nın, 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmasının planlandığını bildirdi.

Altunyaldız, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ndeki ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası'nı ziyaret etti.

Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın Konya'nın en stratejik yatırımlarından biri olduğunu belirtti.

Bu yılın başında ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde yapılacak diğer yatırımlarla birlikte ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın, gerek Konya'nın gerekse de Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim geleceğinde büyük rol oynayacağını ifade eden Altunyaldız, fabrika inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

Altunyaldız, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin, bu yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kurulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu bölge üzerine inşası devam eden ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da şehrimizin en önemli yatırımlarının başında geliyor. İlerleyen zamanlarda ASELSAN'ın desteğiyle güvenli bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermesi planlanan fabrika, 17 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılacak ve umuyorumki ilk silah üretim bandı da hayata geçecek."

'KONYA, TÜRKİYE SİLAH TEST MERKEZİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

ASELSAN'ın Konya yatırımının bir model yatırım olduğunu anlatan Altunyaldız, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, yüksek katma değerli ve nitelikli üretimin yanında Türkiye'de bir ilk olacak, uluslararası standartlara uygun bir şekilde ateşli silahların güvenlik testi ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak Türkiye Silah Test Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Buradaki yatırımın yüksek teknolojiyi tetikleyecek bir yatırım olacağını dile getiren Altunyaldız, "Toplamda 820 mühendis ve 400 civarında teknik elemanla sistem yürürlüğe girdiği zaman yepyeni bir ortam oluşturacak. Sanayi Bakanlığımızın ve Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteğiyle 8,5 milyon liralık yatırım ve 1,5 milyon liralık işletme sermayesiyle kurulacak test merkezinde, başta ASELSAN olmak üzere Konya sanayimizin yaptığı tüm silahların, test edilerek küresel piyasalara ihracı sağlanmış olacak." diye konuştu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya'daki fabrikanın çok önemli bir yatırım ve Ar-Ge merkezi olduğunu vurguladı.

Görgün, fabrikanın, üretim ve Ar-Ge, mühendislik birimlerinin ayrı ayrı inşa edilerek, seri üretimle Türkiye savunma sanayinin ihtiyacı olacak yeni nesil silah sistemlerinin tasarlanacağı bir merkez olmasını planladıklarını anlattı.

Fabrikada görevli personelin aynı zamanda sahada tecrübe edinerek, bu tecrübesini bilgiyle harmanlayacağına dikkati çeken Görgün, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın kendi tasarladığı ürünleri kendi üretim bandından çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Fabrika henüz inşaat halindeyken bünyesindeki 78 personelin bir kısmının, havan sistemleri konusunda tasarım yaptığını dile getiren Görgün, fabrikanın inşaatı dahi bitmeden kendisine özgün bir ürünün oluşmaya başladığını bildirdi.

Görgün, 1,5 milyon metrekarelik Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin sadece ASELSAN için değil savunma sanayi, uzay ve havacılık endüstrisi için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Burada 300 bin metrekarelik alan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasına tahsis edildi. Bu alanın içinde 63 bin metrekare kapalı alanlı bir üretim, Ar-Ge ve mühendislik alanları inşa ediliyor. Biz çalışmaların her dakikasını, Ankara'da arkadaşlarımızla rapor alarak, verdiğimiz sözü tutmaya gayret göstererek devam ediyoruz. Nasip olursa, inşallah 17 Aralık'ta üretime geçecek şekilde burada çalışmaları genişletmeye gayret gösteriyoruz. 5 tane üniversitenin olması, farklı alanlarda makine, silah üretimlerinin altyapılarının olması bu ekosistemin hızlıca gelişebilmesi için önemli bir veri bizim için. Daha fabrika burada üretime başlamadan ASELSAN ile çalışan firmalar yavaş yavaş yer kiralamaya başladılar. Burada kullanacağımız stabilize alt sistemleri üreten bir şirketimiz taşındı ve ilk teslimatını yaptı. ASELSAN'ın 4 bin tedarikçisi var. 4 bin firma ASELSAN ile çalışıyor. Bu fabrikayla böyle bir ekosistemin Konya'ya Konya bölgesine katkı sağlayacağını, ülkemize, dost ve müttefik kuvvetlere güç vereceğine inanıyorum."

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Dünyada ilk... Türkiye'de faaliyete geçiyorDünyada ilk... Türkiye'de faaliyete geçiyor
Kredi Sicil Affı Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kredi Sicil Affı Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Piyasalar bu haberi bekliyor
Piyasalar bu haberi bekliyor
Altını olanlar dikkat! BDDK açıkladı...
Altını olanlar dikkat! BDDK açıkladı...
Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor! Kilosu 10 TL
Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor! Kilosu 10 TL
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Altının gram fiyatında düşüş!
Altının gram fiyatında düşüş!
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar? 20 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları
KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Dünyanın ilk enerji uyuşmazlıkları tahkim merkezi Türkiye'de faaliyete geçiyor
Dünyada ilk... Türkiye'de faaliyete geçiyor
Merkez Bankası faiz artıracak mı? Ekonomistler ne bekliyor?
Piyasalar bu haberi bekliyor
Özel kreşin 'iade' itirazına mahkemeden ret! Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.