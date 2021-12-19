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Son Dakika: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili yeni gelişme! TBMM'ye sunuldu

19.12.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti; asgari ücretten vergi kesilmemesi, asgari ücretten fazla maaş alanlara ise ‘Asgari Geçim İndirimi’ (AGİ) ödenmesi uygulamasına devam edilmesine ilişkin torba teklifi TBMM Başkanlığına sundu. Torba teklifi ile AGİ'deki detaylar netleşirken, milyonlarca çalışanın asgari geçim indirimi de artıyor. Buna göre en düşük AGİ 403,4 TL olurken, eşi çalışan 5 çocuklu bir kişiye ödenecek AGİ ise 686,4 liraya yükseldi.

Son Dakika: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili yeni gelişme! TBMM'ye sunuldu

2022 asgari ücetle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Yeni düzenleme ile birlikte asgari ücretten gelir vergisi alınmayacak; asgari ücretle çalışanlara ise 'Asgari Geçim İndirimi’ (AGİ) ödemesi artık yapılmayacak. Asgari ücretlinin dışında çalışanlar ise AGİ'den faydalanmaya devam edecek. Düzenleme ile en düşük AGİ 403,4 TL olurken, eşi çalışan 5 çocuklu bir kişiye ödenecek AGİ ise 686,4 liraya yükseldi. İşte asgari ücret ve AGİ ile ilgili son gelişmeler...

AK PARTİ, TEKLİFİ MECLİSE SUNDU

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti, asgari ücretten vergi kesilmemesi, asgari ücretten fazla maaş alanlara ise ‘Asgari Geçim İndirimi’ ödenmesi uygulamasına devam edilmesine ilişkin torba teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE MAAŞ ALANLARA AGİ VERİLECEK M?

Bu teklife göre asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretin üzerinde ücret alanlardan vergi kesintisi devam edecek. Bu durumda olanlardan kesilen gelir vergisinin bir kısmı mevcutta olduğu gibi AGİ yoluyla iade edilecek. Ödedikleri vergi dolayısıyla net ücreti 4 bin 253 liranın altına düşenlere ise ilave AGİ verilecek. Böylece çalışanların net ücretinin 4 bin 253 liranın altına düşmeyecek.

AGİ'DE BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre asgari ücrete gelen artış sonrası milyonlarca memur, işçinin asgari geçim indirimi de artıyor.

2022 AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari geçim indirimi bekar çalışanda 135,4 lira artışla 403,4 liraya, evli eşi çalışmayan; 1 çocukluda 162,2 lira artışla 483,2 liraya, 2 çocukluda 203,1 lira artışla 605,1 liraya, 3,4,5 çocuklu da 230 lira artışla 686 liraya ulaştı.

Evli eşi çalışan çocuksuzda 135,4 lira artışla 403,4 liraya, 1 çocukluda 155,6 lira artışla 463,6 liraya ulaştı.

Yine eşi çalışan 2 çocukluda 175,8 lira artışla 523,8 liraya, 3 çocukluda 203,1 lira artışla 605,1 liraya, 4 çocukluda 216,8 lira artışla 645,8 liraya, 5 çocukluda da 130,4 lira artışla 686,4 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi AGİ
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