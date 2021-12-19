Son Dakika: 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayı zamlı emekli maaşında son durum (İşte tahmini 2022 emekli maaşları)

Emekliye zam ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 liraya çıkması çalışanları sevindirirken şimdi de emekliler gelecek zam haberine kilitlendi. SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı merak edilirken kulislerde konuşulan rakamlar heyecan yarattı. 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artan emekli maaşları için gözler şimdi Aralık ayı rakamlarına çevrildi. Ocak ayı zammının yüzde 15-16'lara çıkması konuşulurken, enflasyonun beklentileri aşması durumunda bu rakam daha yukarı çekilecek. Yıllık belirlenen asgari ücret zammı yüzde 50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi. Ankara'da emekliye yapılacak zammın yıllık kümülatif yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Öte yandan en düşük emekli maaşının da 2 bin TL'ye sabitlenmesi beklentiler arasında.

2022 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN GÖZLER ENFLASYONDA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN YÜZDE 16 BEKLENTİSİ

Posta'nın haberine göre, buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16’ya dayanacak. Yüzde 3.5’lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15’e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16’ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek.

MEMUR EMEKLİSİ KAÇ TL ALACAK?

Beklentiler gerçekleşirse memur emeklisinin 2022 yılında alacağı zamlı emekli maaşı şu şekilde olacak;

Düzenlemeye göre 4 bin 048 TL maaş alan bir memur emeklisi; son 1 yıllık toplam zam yüzde 35 olursa 5 bin 123 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 40 olursa 5 bin 325 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 45 olursa 5 bin 528 TL emekli maaşı alacak.

NOT: Hesap, temmuz zammı olan yüzde 8.45 düşülerek yapılmıştır. Çünkü mevcut maaş yüzde 8.45 zam dahil maaştır.

EK ARTIŞA NE KADAR ALAN KALIR?

Enflasyonun aralıkta kabaca yüzde 3-5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24-26 arasında olacak. Yıllık belirlenen asgari ücret zammı yüzde 50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi.

Ankara’nın gündeminde ilk sıralarda yer alan emekliye ek zammın, net olarak belirtilmese de geçen temmuzda aldıkları ile ocakta alacakları dahil yıllık kümülatif yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Bu oranların yakalanması için enflasyon zammından sonra yapılacak ek zammın yüzde 13 olabileceği hesaplanıyor. Bir başka deyişle ocakta yüzde 31.55 (40-8.45) oranında zam yapılması bekleniyor.

EK YÜZDE 10 ZAM MASADA

Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklileri de benzer bir refah düzenlemesinden pay alacak. Onlar da temmuzda yüzde 8.45 zam almıştı ve ocaktaki toplu sözleşme zammıyla alacakları toplam zam da son 1 yılda yüzde 26-28 seviyesinde olacak. Bunun yüzde 40 zamma tamamlanması için de ek yüzde 10 zam yapılabileceği hesaplanıyor.

2022 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl korona etkisiyle SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1.500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Henüz bir rakam telaffuz edilmese de özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı dile getiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak ayına kadar bu çalışmaların detayları ortaya çıkacak. Bu zam, enflasyon farkının üzerine eklenecek.

BAĞKUR VE SSK EMEKLİSİ İLE DUL-YETİM MAAŞI KAÇ TL'YE ÇIKAR?

Beklentiler gerçekleşirse yapılacak zamların şu şekilde olması bekleniyor;

Mevcut maaşı 500 TL olan bir kişi, son 1 yıllık toplam zam yüzde 35 olursa 633 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 40 olursa 658 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 45 olursa 683 TL maaş alacak.

Mevcut maaş bin 29 TL olan bir kişi ise, son 1 yıllık toplam zam yüzde 35 olursa bin 302 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 40 olursa bin 354 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 45 olursa bin 405 TL maaş alacak.

Yine mevcut 2 bin 601 TL maaş alan bir kişi son 1 yıllık toplam zam yüzde 35 olursa 3 bin 291 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 40 olursa 3 bin 421 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 45 olursa 3 bin 551 TL maaş alacak.

NOT: En düşük maaş 1.500 TL ancak vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine hissesi oranda maaş bağlanıyor. Bu nedenle hesap 500 liradan başlıyor. Hesap, temmuz zammı olan yüzde 8.45 düşülerek yapılmıştı. Çünkü mevcut maaş yüzde 8.45 zam dahil maaştır.



