Asgari ücret 10 bin TL'nin üzerine çıkar mı? Yüzde 15, 20 ve 25 zam oranlarına göre tek tek hesaplandı! 10 bin 633 TL seçeneği de masada

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağının açıklanmasının ardından çalışanlar gözünü zam oranına çevirdi. Yapılacak zamla birlikte asgari ücretin net olarak 10 bin TL'nin üzerine çıkacağı kulislerde konuşulmaya başlanırken, zam oranları da gündeme gelmeye başladı. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak zam için yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarının masada olduğu belirtilirken, gözler bir yandan da enflasyon rakamlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak" açıklaması ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından beklentilerini dillendiren çalışanlar "Asgari ücrete Temmuz'da ne kadar zam olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 ZAM SEÇENEĞİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman; asgari ücrete yapılacak olası zam senaryolarını değerlendirdi. Katıldığı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Duman, "Yüzde 15, yüzde 20 veya yüzde 25'lik bir artış olursa asgari ücretin ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi.

Duman'ın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı değerlendirmeler şöyle;

"Geçtiğimiz dönemde asgari ücrete 6 aylık enflasyonun çok üzerinde bir zam gelmişti. 1 Ocak 2023 itibariyle asgari ücret yüzde 54 oranında artmıştı.

Normalde 2021 yılının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılının asgari ücret maaş artışını yılda bir kez olarak belirlemişti. Ancak 2022 yılının Temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanarak zam kararı almıştı.

2023 yılının Temmuz ayında da yapılacak zam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla olacak. Şu anki durumda asgari ücretlinin bir günlük brüt kazancı 333,60 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu da ay sonunda 10 bin 8 TL yapıyor. İşçiden kesilen yüzde 15'lik kesintiyle birlikte net olarak 5 bin 506 TL en düşük net maaş tutarı şu an.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında ara zam olacağına yönelik yaptığı açıklamayla birlikte biz de olasılıkları masaya yatırdık.

YÜZDE 15, 20 VE 25'LİK ZAM SEÇENEĞİ

Eğer yüzde 15'lik bir zam söz konusu olursa asgari ücretlinin maaşı net olarak 9 bin 783 TL olacak.

Yüzde 20'lik bir ara zam yapılırsa eğer, asgari ücret net olarak 10 bin 200 TL'ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRET 10 BİN 633 TL OLUR MU?

Yüzde 25'lik bir zam kararı alınırsa da, net 10 bin 633 TL olacak."