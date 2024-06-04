Asgari ücret 17 bin, yaşam maliyeti 61,5 bin TL! İstanbul'da yaşamanın maliyeti arttıkça artıyor: 'Ne yazık ki...'

İstanbul’da yaşamanın maliyeti Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,61 arttı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, Mayıs ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 61.523 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.189 lira arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Mayıs ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 116,54 artış oranı ile mercimek fiyatlarında yaşandığı görüldü.

"İSTANBUL’DA YAŞAYAN HER 10 KİŞİDEN BİRİ GECE YATAĞA AÇ GİRİYOR"

İPA Başkanı Buğra Gökçe, son enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 75,45, ENAG'a göre yüzde 120,66, İTO’ya göre de yüzde 82,2 olduğunu anımsatan Gökçe, "Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlarımız daha az sebze, meyve tüketiyor, ne yazık ki İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor" dedi.

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Gökçe, Türkiye'nin, Arjantin ve Suriye’nin ardından dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu 3’üncü ülke olduğunu vurguladı.







