FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Savcılık listeyi TMSF’ye bildirdi! Şüphelilere ‘parayı iade edin’ tebligatı

Fon soruşturmasında manipülatif işlemlerle haksız kazanç sağladığı belirlenen şüphelilerin isimleri TMSF’ye bildirildi. Şüphelilere parayı iade etmeleri için tebligat gönderilirken haklarındaki adli işlemlerin süreceği belirtildi. Şüpheliler tarafından yapılacak olağan dışı işlemlerin ise savcılığa bildirilmesi talep edildi.

Savcılık listeyi TMSF’ye bildirdi! Şüphelilere ‘parayı iade edin’ tebligatı

Fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, manipülatif işlemlerle haksız kazanç sağlayan şüphelileri tek tek tespit ederek isimlerini TMSF’ye bildirdi. TMSF, şüphelilere elde ettikleri paraları iade etmeleri için tebligat gönderirken şüpheli işlemlerin de yakın takibe alındığı öğrenildi.

YeniŞafak’tan Burak Doğan’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında manipülasyon yapıp haksız kazanç sağlayanları tek tek tespit ederek isimlerini TMSF'ye bildirdi. TMSF de haksız kazanç sağlayan şüphelilere tebligat göndererek elde ettikleri paraları iade etmelerini istedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ham verileri isteyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vurguncuları tespit etmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Manipülatif işlemleri tek tek belirleyen başsavcılık, tespitlerini raporlaştırarak şüphelilerin isimlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) gönderdi.

Savcılık listeyi TMSF’ye bildirdi! Şüphelilere ‘parayı iade edin’ tebligatı 1

ADLİ İŞLEM DEVAM EDİYOR

TMSF ise manipülatif kazanç sağlayan isimlere tebligat gönderdi. Savcılık tarafından yapılan tespitleri paylaşan TMSF, bu kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında “Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı” suçundan işlem yapılacağı uyarısında bulundu. Şüphelilere, ilgili yasa maddesinde yer alan “para iade etme” imkânından yararlanabilecekleri hatırlatıldı. Ancak şüpheliler parayı ödemeyi kabul etseler bile haklarındaki adli işlem devam ediyor. Savcılık, bu kişileri tek tek ifadeye çağırarak manipülasyonun örgütlü bir suç olup olmadığını araştırıyor.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERE YAKIN MARKAJ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi ilgili kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderdi.

Müzekkerelerde, soruşturmada ismi geçen şüphelilerin devir, temlik, hesap kapatma, yüksek tutarlı para çekimi ve EFT gibi işlemler yapmasının önüne geçilmesi istendi. Şüpheliler tarafından yapılacak olağan dışı işlemlerin savcılığa bildirilmesi talep edildi.

Savcılık listeyi TMSF’ye bildirdi! Şüphelilere ‘parayı iade edin’ tebligatı 2

‘GİZLİ’ BELGE PAYLAŞANA SORUŞTURMA

Başsavcılık, dosyadaki “gizli” ibareli belgelerin sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında değerlendirileceği belirtilerek paylaşımı yapanlar hakkında re'sen adli soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor 'Duymadıklarımız bile istedi'İşi değiştirdi aranır oldu! 20 ülkeye satıyor 'Duymadıklarımız bile istedi'
Sahibinden 'Yanlış yaptık' itirafı: Bir şubesini daha kapatıyorSahibinden 'Yanlış yaptık' itirafı: Bir şubesini daha kapatıyor

Anahtar Kelimeler:
tmsf fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan tarihi çağrı! 'Türk futbolundan kaldırılsın'

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan tarihi çağrı! 'Türk futbolundan kaldırılsın'

Survivor 2027'de konsept değişti! Bomba 2 yarışmacı dönüyor

Survivor 2027'de konsept değişti! Bomba 2 yarışmacı dönüyor

İŞKUR yeni dönem başvuruları başlıyor: 19 bin 250 TL ödenecek

İŞKUR yeni dönem başvuruları başlıyor: 19 bin 250 TL ödenecek

IMF Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı

IMF Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.