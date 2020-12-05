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Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ilk toplantı sonucu ne oldu? İşte asgari ücret 2021 son dakika gelişmeleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.12.2020 17:04 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaş tarafından asgari ücret toplantısıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İlk toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, asgari ücret ilk toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? İşte asgari ücret 2021 son dakika gelişmeleri…

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ilk toplantı sonucu ne oldu? İşte asgari ücret 2021 son dakika gelişmeleri

Dün gerçekleşen ilk toplantının ardından çok sayıda çalışan ve işveren, 2021 asgari ücret toplantısı ne oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk toplantının ardından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi. Peki, 2. asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret son durum

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit komisyonu, ikinci toplantısını TİSK’in ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında asgari ücret 2021 ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından komisyonun çalışma takvimini paylaştı.

Buna göre komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Asgari ücret toplantı sonucu da çok sayıda çalışan ve işveren tarafından merakla bekleniyor. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI SONUCU NE OLDU?

Birincisi gerçekleştirilen asgari ücret 2021 toplantısı ile ilgili detaylar da araştırılıyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantının başkanlığını ve açılış konuşmasını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

Tespit edilecek yeni asgari ücretin, çalışma hayatının tüm taraflarına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, şunları söyledi: "Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

ASGARİ ÜCRET 2021 SON DAKİKA

Bakan Selçuk, komisyonda 18 yıl boyunca tüm tarafların şartlarını gözetip her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84 olmasına karşın, 2020 yılı için brüt asgari ücreti yüzde 15,03 artırarak 2 bin 943 liraya yükselttik. Net asgari ücret ise 2 bin 324 lira oldu. Böylece enflasyonun 3 puan üzerinde bir iyileştirme kaydetmiş olduk. 18 yıllık dönemde reel artış 1,5 kat oldu. Komisyon, çalışmalarını aralık ayı boyunca sürdürecek."

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklamaAsgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Asgari ücretin birçok kalemi etkilediği için ülkelerin ekonomisinde belirleyici role de sahip olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Bu süreçte hedefimiz işi, istihdamı, işçilerimizi ve işverenleri korumak. Asgari ücretin bu sene uzlaşıyla çıkmasını istiyoruz. Asgari ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum. 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan asgari ücretin, işçi ve işverenlerimize, ailelerine, bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

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