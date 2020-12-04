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Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.12.2020 14:25 | Son Güncelleme

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantıya başladı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Tüm tarafların görüşlerini değerlendireceğiz' dedi.

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, 'Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da, 'Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı.' dedi.

ÜÇ KONFEDERASYONDAN ORTAK AÇIKLAMA

Toplantı öncesinde Türk-İş, Hak-İş ve Disk ortak açıklama yaparak taleplerini sıraladı. Açıklamada, asgari ücretin Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına uygun şekilde belirlenmesi gerektiği belirtildi. Salgın koşullarının yarattığı gelir kaybının dikkate alınması talep edildi. Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması, İşçi SGK prim payının 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanması da talepler arasında.

TÜRK-İŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, 'İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar.' dedi.

Atalay, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine dair Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye'de "geçim ücreti"ne dönüştüğünü söyledi.

Bugün 7 milyondan fazla insanın asgari ücretle geçindiğini belirten Atalay, asgari ücretli çalışanların yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkati çekti.

Asgari ücretin nasıl tespit edildiğinin toplumun geneli tarafından bilinmediğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil. Toplumun bir kısmı bunu anlamıyor. 'Sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir.' diyor. Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok."

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Okuyucu Yorumları 61 yorum
Asgari ücret üzerinde ki vergi kesintisi kaldırılsın.
vergi kaldırmak onların DNA sında yohhhhh.
Komik rakamlarla karşımıza çıkmamanız dileğiyle..
say say bitmiyo yaprıklarınız fazla vermemek için bahaneler bunlar
Sadede gel
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