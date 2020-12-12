Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son durum ne? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 son dakika gelişmeleri

Gerçekleşen ilk toplantının ardından çok sayıda çalışan ve işveren, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk toplantının ardından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." demişti. Peki, 2. asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret son durum Asgari ücret zammı 2021 son durum... Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri! Asgari ücret zammı ne kadar? ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit komisyonu, ikinci toplantısını TİSK’in ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında asgari ücret 2021 ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından komisyonun çalışma takvimini paylaştı. Buna göre komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Asgari ücret toplantı sonucu da çok sayıda çalışan ve işveren tarafından merakla bekleniyor. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET SON DURUM Vatandaşlar tarafından asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bu doğrultuda sendika ve partilerden de çeşitli talepler geliyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde asgari ücrete ilişkin geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda DİSK Yönetim Kurulu adına konuşan Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret tespit sürecinin Türkiye'nin en büyük ücret pazarlığı olduğunu, asgari ücretin işçi sınıfının sınırlı bir kesimini değil, neredeyse tamamını ilgilendirdiğini belirtti. Türkiye'de 10 milyon civarında işçinin, asgari ücret altında veya asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığını ve asgari ücret artışının genel ücret artışlarını da etkilediğini ifade eden Çerkezoğlu, DİSK'in, asgari ücretin evrensel kabul görmüş kurallara ve ilkelere göre hesaplanmasını istediğini aktardı. Kovid-19 salgınının asgari ücreti daha da yaşamsal hale getirdiğini anlatan Çerkezoğlu, "Bir yandan gelir kayıpları öte yandan artan giderler nedeniyle asgari ücretin önemi daha da artmıştır. 2021 asgari ücreti, pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alınarak hesaplanmalıdır." dedi. Çerkezoğlu, DİSK'in 2021 yılı asgari ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı: "Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti, Kovid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır. 2021 asgari ücreti net 3 bin 800 TL olarak saptanmalıdır."