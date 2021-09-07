Asgari ücret 2021 ne kadar? 2021 yılı AGİ ne kadar?

Asgari ücretin miktarı her sene değişim gösteriyor. Ülkede alınan en düşük ücret olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi ismiyle de bilinen AGİ miktarı çalışan kişinin medeni durumuna, çocuk sayısına göre farklılık gösteriyor. Peki 2021 yılı asgari ücret ne kadar?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ülkemizde asgari ücret her sene değişim gösteriyor. Vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2021 yılında geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Asgari ücret medeni durum ve çocuk sayısına göre şu şekilde ödeniyor;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR VE KİMLERE VERİLİR?

Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ olarak bilinmektedir. Çalışan kimselerin kendiler dışında bakmakla yükümlü oldukları kişiler için verilen aile indiriminin ismidir. AGİ, miktarı çalışan kişinin medeni durumuna, çocuk sayısına göre farklılık gösterir.

16 yaşından bu yana sigortalı olarak çalışan kişilerin asgari geçimlerini sağlayacak kadar miktar hesaplanarak toplam gelirden çıkarılıp vergiden muaf olur. Bu para AGİ olarak isimlendirilmektedir. AGİ çalışan bireylere aylık olarak verilmektedir. Bu miktar çalışan kişilerin brüt maaşları üzerinden hesaplanmaktadır.

Kişilerin alacakları AGİ miktarları medeni durumları ve sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. Asgari ücretin artması ile beraber AGİ de artış göstermektedir.



