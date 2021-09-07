FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret 2021 ne kadar? 2021 yılı AGİ ne kadar?

Asgari ücret 2021 ne kadar? 2021 yılı AGİ ne kadar?

07.09.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari Geçim İndirimi ismiyle de bilinen AGİ yani asgari ücret her sene değişim gösteriyor. Peki 2021 yılı asgari ücret ne kadar? 2021 yılı AGİ ne kadar? İşte ayrıntılar...

Asgari ücret 2021 ne kadar? 2021 yılı AGİ ne kadar?

Asgari ücretin miktarı her sene değişim gösteriyor. Ülkede alınan en düşük ücret olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi ismiyle de bilinen AGİ miktarı çalışan kişinin medeni durumuna, çocuk sayısına göre farklılık gösteriyor. Peki 2021 yılı asgari ücret ne kadar?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ülkemizde asgari ücret her sene değişim gösteriyor. Vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2021 yılında geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Asgari ücret medeni durum ve çocuk sayısına göre şu şekilde ödeniyor;

Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR VE KİMLERE VERİLİR?

kredi2-mgbv-1621362880

Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ olarak bilinmektedir. Çalışan kimselerin kendiler dışında bakmakla yükümlü oldukları kişiler için verilen aile indiriminin ismidir. AGİ, miktarı çalışan kişinin medeni durumuna, çocuk sayısına göre farklılık gösterir.

16 yaşından bu yana sigortalı olarak çalışan kişilerin asgari geçimlerini sağlayacak kadar miktar hesaplanarak toplam gelirden çıkarılıp vergiden muaf olur. Bu para AGİ olarak isimlendirilmektedir. AGİ çalışan bireylere aylık olarak verilmektedir. Bu miktar çalışan kişilerin brüt maaşları üzerinden hesaplanmaktadır.

Kişilerin alacakları AGİ miktarları medeni durumları ve sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. Asgari ücretin artması ile beraber AGİ de artış göstermektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları açıklandıÇekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?

İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor?

Aşı olmayanlar bankaya alınmayacak mı?

Aşı olmayanlar bankaya alınmayacak mı?

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

İBB'den 1200 liraya kadar nakit yardım desteği

Daha fazla dayanamadı! İşte yeni mesleği

Daha fazla dayanamadı! İşte yeni mesleği

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

"Bölgenin akıllısı sen misin" dediler, dinlemedi

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.