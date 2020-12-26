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Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 2021 asgari ücret tahminleri neler? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 3. asgari ücret toplantısı ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2020 10:14 | Son Güncelleme

Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından 2021 asgari ücret zammı son durum ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını 22 Aralık'ta Türk-İş ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Peki, asgari ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 3. asgari ücret toplantısı ne oldu? Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret tahminleri

Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 2021 asgari ücret tahminleri neler? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 3. asgari ücret toplantısı ne oldu?

Türkiye’deki milyonlarca çalışan ve işveren Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak sonucu merakla bekliyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından asgari ücret toplantısı ne oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türk-İş ev sahipliğindeki 3. toplantıda da görüşmeler devam etti. Toplantı, koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi olarak yapıldı. Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. Şimdi ise gözler 4. toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücret toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SONUCU

Basına kapalı şekilde yapılan ve 3 saat süren toplantıda Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini komisyona sundu. Heyetteki ücretli işçi Özgül Yardımcı ise asgari ücretlilerin sorunlarını aktardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışan işçiler için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışan işçiler için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Toplantıda TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıklamasının ardından 2021 yılında ücretin ne kadar olacağı da çok daha fazla merak edilmeye başlandı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyon ile paylaştı.

Asgari ücret, şu an bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde ise net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için normal işçilerden farklı olacak şekilde gelir ve damga vergisi kesilmediğinden dolayı net 2 bin 501 lira 55 kuruş şeklinde hesaplanıyor. Şu anda işverene toplam maliyet ise bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt ücret oluştururken 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Komisyon tarafından, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 15 Aralık'ta ikinci toplantı yapıldı. Komisyon, üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirecek. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek

Komisyon son olarak 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde toplandı. Şimdi ise son toplantı olacak olan 4. toplantı bekleniyor. Komisyon tarafından dördüncü ve son toplantının ise gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacağı öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Son olarak DİSK'e üye bir grupla birlikte Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni yılda asgari ücretin 3 bin 800 lira olması yönündeki taleplerini tekrarladı. Çerkezoğlu açıklamasında; "Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakıldığı bir biçimde hesaplanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP ise, "Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sundu. Kanun teklifi ile işçi ve ailesinin asgari geçimini sağlayacak net asgari ücretin 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, aylık 3 bin 100 lira olması ve bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak, yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksindeki artış oranlarıyla milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda artırılması öngörülüyor. Düzenlemeyle ayrıca çalışanın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ilkesinden hareket ile asgari ücret üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması amaçlanıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temel Karamollaoğlu, asgari ücret görüşmelerine yönelik soru üzerine, asgari ücrete mutlaka enflasyonun üzerinde zam yapılması ve işverene ekstra bir yük yüklemeden bu ücretlerin artırılması için asgari ücret üzerindeki bütün vergilerin kaldırılması veya minimuma indirilmesi gerektiğini belirtti. Enflasyonun üzerinde yüzde 5-7 gibi bir zam yapılmasını öneren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 4 bin 500 lira civarında olması gerektiğini savundu.

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Ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Komisyon belirliyor. Komisyon, dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücret 2021 yılında nasıl olacak konusunda gelişmeler merakla bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak çeşitli tahminler de yapılıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 12,1 şeklindeki 2020 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda bir artış yapılırsa ücretin brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olabileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra artış oranının geçen seneki gibi yüzde 15 olması durumunda da brüt ücretin 3 bin 384 lira 45 kuruş, net olarak ise 2 bin 673 lira 40 kuruş olması bekleniyor. Aynı zamanda Merkez Bankasının enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklendiğinde ise brüt 3 bin 387 39 kuruş, net ise 2 bin 675 lira 72 kuruş olması bekleniyor. 4 puan refah payı uygulanması halinde de brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanıyor. Aynı zamanda 5 puan refah payı eklenmesi halinde ise brüt 3 bin 446 lira 25 kuruş, net de 2 bin 722 lira 22 kuruş olarak hesaplanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA

TÜİK, asgari geçim tutarını açıkladıktan sonra son olarak konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Komisyona sunulan hafif, orta ve ağır işçilerin tüketimlerine ilişkin rakamsal değerlerin "asgari ücret önerisi olmadığı" ifade edildi. Açıklamada, "TÜİK, çerçevesi, içeriği ve metodolojisi AÜTK tarafından belirlenmiş olan teknik bir hesaplama yapmaktadır. Bu hesap bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini göstermektedir ve bu çalışmanın sonuçları Komisyona sunulmaktadır. Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,TBMM'deki grup toplantısında partililere hitap etti. Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Asgari ücrette gönlünüzden geçen nedir?" sorusuna, "Belli bir yere gelsin, sonra konuşalım." şeklinde yanıt verdi.

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