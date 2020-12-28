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Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu! Asgari ücret net ne kadar oldu? İşte 2021 asgari ücret zammı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2020 11:31 | Son Güncelleme

Binlerce çalışanın beklediği 2021 yılı asgari ücret net rakamı son dakika haberi ile belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliği yaptığı toplantıda 2021 yılı asgari ücret miktarı 2 bin 825 TL olarak belirlendi. 2021 yılında asgari ücret zammı yüzde yüzde 21,56 oranında verildi.. İşte son dakika 2021 yılı asgari ücret zammı açıklaması...

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu! Asgari ücret net ne kadar oldu? İşte 2021 asgari ücret zammı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün belirlediği 2021 asgari ücret tutarı son dakika haberine göre belirlendi. İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Binlerce çalışanın 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı belli oldu.

Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

2021 ASGARİ ÜCRET NET KADAR OLDU?

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un son dakika asgari ücret 2021 açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. İşte **Bakan Selçuk'un son dakika asgari ücret açıklaması; ***

"2020 yılı tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı mücadele ile geçti. Bu vesile ile salgınla mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürebilmemizi sağlayan çalışan mesai arkadaşları olmak üzere tüm emekçi kardeşlere bir kez daha teşekkür etmek isterim. Hükümet olarak bu süreçte önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu. Çalışma hayatını salgın önemli ölçüde etkiledi. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilk aydan itibaren birçok teşvik ve destek programı başlattı. Biz de bakanlık olarak sosyal koruma kalkanını hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Asgari ücret tespit çalışmaları 5'er üye ile temsil edilen bağımsız bir komisyon tarafından yapılmakta. Sendikalarımızın temsilcilerinin görüşleri, teklifleri kapsamlı şekilde ele alınıyor. Bugün son toplantıyı bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz.

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti karara bağlandı. 1 Ocak'tan itibaren brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Geçen yıla göre 500 lira artmıştır.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklamaları:

Komisyonun görevlendirdiği TÜİK 2792 lira olarak belirledi ama bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları yok. İşçi kesimi olarak net 3000 liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini beklerdik. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir. Bugünün geçim şartlarına bile yetmeyecek bir rakam belirlenmiştir.

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Okuyucu Yorumları 101 yorum
kendi maaşları kaç rezillik...
Desene yine kuru ekmeğe talim Allah yardımcımız olsun...
helal olsun bu millet bunu hak ediyor ver mehteriiii
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