Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu! Asgari ücret net ne kadar oldu? İşte 2021 asgari ücret zammı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün belirlediği 2021 asgari ücret tutarı son dakika haberine göre belirlendi. İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Binlerce çalışanın 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı belli oldu.

Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

2021 ASGARİ ÜCRET NET KADAR OLDU?

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un son dakika asgari ücret 2021 açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. İşte **Bakan Selçuk'un son dakika asgari ücret açıklaması; ***

"2020 yılı tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı mücadele ile geçti. Bu vesile ile salgınla mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürebilmemizi sağlayan çalışan mesai arkadaşları olmak üzere tüm emekçi kardeşlere bir kez daha teşekkür etmek isterim. Hükümet olarak bu süreçte önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu. Çalışma hayatını salgın önemli ölçüde etkiledi. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilk aydan itibaren birçok teşvik ve destek programı başlattı. Biz de bakanlık olarak sosyal koruma kalkanını hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Asgari ücret tespit çalışmaları 5'er üye ile temsil edilen bağımsız bir komisyon tarafından yapılmakta. Sendikalarımızın temsilcilerinin görüşleri, teklifleri kapsamlı şekilde ele alınıyor. Bugün son toplantıyı bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz.