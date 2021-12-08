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Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Asgari ücret komisyonu 2. toplantı sonucu ne oldu?

08.12.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen asgari ücret zammı için ilk toplantı 1 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı ise 7 Aralık günü gerçekleşti. Peki asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Asgari ücret komisyonu 2. toplantı sonucu ne oldu? İşte merak edilenler...

Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Asgari ücret komisyonu 2. toplantı sonucu ne oldu?

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, ilk toplantı 1 Aralık 2021 Çarşamba günü gerçekleşmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı ise önceki gün gerçekleşti. İşte 2022 asgari ücret zammı ve detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2022'DE NE KADAR OLACAK?

İlgiyle takip edilen asgari ücret komisyonu 2. toplantısı 7 Aralık'ta gerçekleşti. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günlerde tarihte görülmemiş bir zam yapılacağını belirtmişti. 1 Aralık tarihinde ilki gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında işveren ve işçi sendikalarının ücret beklentileri konuşuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapmış olduğu açıklamada bir süredir gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, işçi tarafının 3750-4000 TL arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 TL arasında asgari ücret istediğini anlattı.

Asgari ücret toplantısının ikincisi ise 7 Aralık 2021 Salı günü saat 14.00’te yapıldı. Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile yetkililer katılım gösterdi. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Önümüze makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız. Ancak beklentimiz altında bir rakam olursa katılmayacağımızı söyledim. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. İnşallah umduğumuz gibi olur" ifadesini kullandı.

Atalay, aynı zamanda "Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz. Ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir rakama onay vermemiz mümkün değil" dedi.

SON TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLANACAK

Toplantı sonrasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Üçüncü toplantı perşembe günü TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek. Orada da çalışmalar, TÜİK’ten gelen raporlar görüşülecek ve değerlendirilecek. İlk açıklamamızda da bahsettik. Konfederasyon başkanımız, Türk-İş Başkanı ve bakan en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarıyız. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok, toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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