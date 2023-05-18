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ASGARİ ÜCRET 2023: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Çalışanlar ne kadar zaman alacak, ne zaman? Bakan Bilgin açıkladı!

18.05.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Birçok kullanıcı asgari ücret zammının ne zaman olacağını ve ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında gelen zamla 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete artış yapılacağı açıklanmıştı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuda, Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Çalışanlar ne kadar zaman alacak, ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 2023: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Çalışanlar ne kadar zaman alacak, ne zaman? Bakan Bilgin açıkladı!

Asgari ücret, 2023 temmuz son dakika maaş haberleri kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete temmuz zammı açıklaması yapmıştı. konuya dair bir açıklama da Bakan Bilgin'den geldi. Bilgin, zam oranına dair bir son dakika açıklaması yaptı. İşte asgari ücret zam haberleri ile ilgili detaylar...

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret, kendisiyle birlikte birçok ödeme kalemini etkiliyor. Asgari ücret maaşının belirlenmesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları başlattığını açıkladı. Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." açıklamalarında bulundu.

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Daha sonrasında Bilgin sözlerine, "Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz" şeklinde devam etti.

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

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