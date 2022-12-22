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ASGARİ ÜCRET 2023 rakamı BELLİ OLDU MU, ne kadar zam yapıldı? Yeni asgari ücret kaç TL? İşte son dakika açıklamaları!

22.12.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı bugün açıklanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında bugün sona geliniyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. ASGARİ ÜCRET 2023 BELLİ OLDU MU, ne kadar zam yapıldı? Yeni asgari ücret kaç TL? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte son dakika açıklamaları...

ASGARİ ÜCRET 2023 rakamı BELLİ OLDU MU, ne kadar zam yapıldı? Yeni asgari ücret kaç TL? İşte son dakika açıklamaları!

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için nefesler tutuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yaptı. Bu toplantıların ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Peki, asgari ücret açıklandı mı, ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL? İşte asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları...

ASGARİ ÜCRET 2023 BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret 2023 zammı bugün belli olacak. Yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak edilirken Erdoğan dün yaptığı konuşmasında rakamı bugün açıklayacağını söylemişti. Erdoğan, “Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız” dedi.

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YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında ilk kez bir rakam dile getirilmişti. İşveren kesiminin 8.500 TL ile sınır koyduğu iddia edilen net asgari ücret rakamı için, işçi kesimi 9 bin TL önerisiyle masaya geldi.

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İlk görüşmede 7.785 TL açlık sınırına dikkat çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üçüncü toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” dedi. Yeni asgari ücretin teklif ettikleri bu rakamın altında kalması durumunda masada olmayacaklarını duyuran Atalay, “Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız” ifadelerini kullandı.

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Bu açıklama sonrasında milyonlarca çalışan “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusunu merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan soruya çok net bir cevap geldi. Erdoğan, “Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" derken, bu sözler sonrasında ‘9 bin TL’ye kapıların kapandığı’ yorumları yapıldı.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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