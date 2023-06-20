ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar oldu, 11 bin 402 TL mi? Bakan Işıkhan açıkladı

Yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplandı ve beklenen açıklama yapıldı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması sonrası detaylar merak konusu oldu. İşte yeni asgari ücret...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL oldu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Asgari ücrete ara zan açıklandı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret brüt 13 bin 414 TL olurken net olarak 11 bin 402 TL oldu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

