Asgari ücret 2024 için masa toplanıyor! Rakamlar belli oldu: 15 bin ile 18 bin lira arasında…

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili çalışanların beklentisi ‘en az yüzde 50-60’ oranında bir zam olurken milyonların beklediği görüşmelerin başlamasına kısa bir süre kaldı. Tahminler ve beklentilerin havada uçuştuğu şu günler çalışanların gözü asgari ücret için kurulacak ‘pazarlık’ masasına çevrildi.

Asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında işçi ve işveren tarafı bir kez daha bir araya gelecek ‘2024 yılında asgari ücret ne kadar olsun?’ sorusuna yanıt aranacak. ATV Haber'e konuşan ekonomi yazarı Faruk Erdem görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde “Bu yılda yine enflasyon önemli olacak, enflasyonun üzerinde bir artış olacağını ben de bekliyorum” dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASILIKLAR BELLİ OLDU

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29.41 oldu. Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 38. Eğer 6 aylık bir enflasyon olursa yüzde 38’lik bir artış olur bu rakama bakıldığında asgari ücretin en az 15 bin 708 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklisine verilecek yüzde 49.46’lık artışta asgari ücret görüşmelerinde masada olacak. Asgari ücrete bu oranda bir artış gelirse 17 bin 42 TL, yüzde 50 oranında bir artış gelmesi durumunda ise rakamın 17 bin 103 TL’ye ulaşması bekleniyor.

Hükümet ise işçiyi de işvereni de mağdur etmeyecek bir formül için arayışa şimdiden başladı. 2024 yılı için yeni asgari ücret de bu detaya göre belirlenecek. Faruk Erdem asgari ücretle ilgili açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Yeni asgari ücretin 15 bin lira ile 18 bin lira arasında bir rakama tekabül edebileceğini tahmin edebiliriz. Tabi bu rakamı aşabilir de. Çünkü zaman zaman hükümet de buraya bir ilave refah payı ekliyor.”

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ DİĞER ÖDEMELER DE YÜKSELECEK

Asgari ücretteki artış ile birlikte işsizlik maaşı, Bağkur prim ödemesi, askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi pek çok ödeme de güncellenecek. İşsizlik maaşı en büyük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yüksek de yüzde 80’i kadar olabiliyor. Asgari ücrete yüzde 38 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşının 7 bin 347 liraya, yüzde 45’lik bir artış yapılması durumunda 7 bin 719 liraya, yüzde 50 artış olması durumunda ise 7 bin 986 liraya yükselmesi bekleniyor. İş göremezlik ödeneği de asgari ücrete göre artacak kalemler arasında yer alıyor.

Doğum izni borçlanması ise bu formüllere göre 45 bin 994’ten 49 bin 900 liraya yükselecek.