ASGARİ ÜCRET 2024 İLK TOPLANTI TARİHİ: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, hangi tarihte?

2024 yılı asgari ücret zammı için gerçekleştirilecek ilk toplantının tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşveren, işçi ve hükümet yetkilileri yeni asgari ücret için görüşme gerçekleştirecekler. 2024 yılı asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 1 Aralık'ta bir yapılacak.

Yeni asgari ücret rakamını belirlemek için görüşmeler başlıyor.

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir süre önce yaptığı açıklamada “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

“Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” diyen Bakan Işıkhan toplantıya ilişkin de tarih verdi.

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını vurgulayan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta görüşmelere başlayacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret için zam oranları şu an için belli değil. İşveren, işçi ve hükümet temsilcileri aralık ayında değerlendirmede bulunacak.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEYECEĞİ KALEMLER

Asgari ücret zammı ile staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi gibi kalemler de yükselecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'YENİ ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz."





