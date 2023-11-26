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ASGARİ ÜCRET 2024 İLK TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Gözler o tarihte!

26.11.2023 15:38 | Son Güncelleme:
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2024 yılı asgari ücret zammı için gerçekleştirilecek ilk toplantının tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ocak ve Temmuz ayında 2 kere zam yapıldığını anımsatarak önümüzdeki yılda ise tek zam olacak şekilde çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRET 2024 İLK TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Gözler o tarihte!

Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Temmuz'da uygulanan asgari ücret zammı ile maaşlar 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Ocak ayı yaklaşırken konuya dair yapılan açıklamalar da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini birçok kez vurguladı. İşveren, işçi ve hükümet yetkilileri yeni asgari ücret için görüşme gerçekleştirecekler.

asgari ücret

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir süre önce yaptığı açıklamada “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

“Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” diyen Bakan Işıkhan toplantıya ilişkin de tarih verdi.

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını vurgulayan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

A1

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak.

A2

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret için zam oranları şu an için belli değil. İşveren, işçi ve hükümet temsilcileri aralık ayında değerlendirmede bulunacak.

A3

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEYECEĞİ KALEMLER

Asgari ücret zammı ile staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi gibi kalemler de yükselecek.

AS,

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'YENİ ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret zammı
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