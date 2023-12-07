ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ilk toplantı hangi tarihte? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Gözler o tarihte!

Asgari ücret 2024 zammı ile ilgili yapılan açıklamalar ve basında yer alan haberler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yılbaşında çalışanların ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacağını belirtti. Asgari ücret Temmuz ayında uygulanan zammı ile 11.402 TL olmuştu. İşte 2024 Ocak ayı itibarıyla uygulanacak olan asgari ücret zammında son durum...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret konusunda Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihini açıkladı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 11 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda belli olacak.

ASGARİ ÜCRET 2024 İLK TOPLANTI TARİHİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak.









