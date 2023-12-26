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ASGARİ ÜCRET 2024 ne zaman açıklanacak, netleşti mi? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Bu hafta belli olacak

26.12.2023 08:14 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri 2024 zammı nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Temmuz ayında alınan kararla brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32 TL olmuştu. 2024 yılı için zam görüşmeleri 11 Aralık'ta başladı. 2. toplantı ise 18 Aralık'ta gerçekleştirildi. Şimdi gözler 3. toplantıda. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak, netleşti mi? 2024 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

ASGARİ ÜCRET 2024 ne zaman açıklanacak, netleşti mi? Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Bu hafta belli olacak

Asgari ücret zammı 2024 ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. 7 milyon vatandaşı doğrudan toplumun genelini ise dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret içingörüşmeler sürüyor. Öte yandan asgari ücrete refah payı konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

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ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı11 Aralık'ta yapıldı. ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Tüm gözler şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısının takviminde.

Asgari ücret bu hafta açıklanacak.

Asgari ücret 2024 zammı için oranlara göre beklenen net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15.392 TL

Yüzde 40'lık zamda 15.962 TL

Yüzde 45'lik zamda 16.532 TL

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL

Yüzde 55'lik zamda ise 17.673 TL.

ASGARİ ÜCRET 2024

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısının tarihi henüz belli değil. Toplantının 27 Aralık Çarşamba gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yeni asgari ücretin Cuma gününe kadar açıklanacağını ifade etti.

Kabine’de asgari ücrete refah payı konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2024

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında bir araya geliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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