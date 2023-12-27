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ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi? Bakan Işıkhan resmen açıkladı!

27.12.2023 20:12 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı 2024 son dakika açıklamasıyla beraber belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete dair son dakika açıklaması yaptı. Bu gelişmenin ardından yeni rakama dair araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması...

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi? Bakan Işıkhan resmen açıkladı!

2024 asgari ücretin ne kadar olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamı son dakika açıklaması ile belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle beraber askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücret, kıdem tazminatı tavan ücreti de değişmiş oldu. Peki, zamlı asgari ücret kaç para oldu? Yeni asgari ücrete dair gelişmeler haberimizde.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

2024 Asgari Ücrete % 49 zam yapıldı.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi işveren ve Bakanı Beştepe'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde işçi ve işverenle yapmış olduğu görüşme sona erdi. Kritik görüşmenin ardından Bakan Işıkhan saat 19.30'da Bakanlıkta yaptığı açıklama ile Asgari Ücret 2024 rakamlarını açıkladı.

Bakan Işıkhan, "1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Asgari Ücreti 17 bin 2 lira olarak belirledik" dedi.

Bakan Işıkhan "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

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