ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA HABERLERİ: Asgari ücret ne kadar olacak, net - brüt maaş ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler ilk toplantıda

Asgari ücret 2024 Ocak zammı ile ilgili son dakika haberleri 11 Aralık 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret 2024 Ocak zammı 7 milyon kişiyi etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 'tek zam' uygulamasına gideceklerini vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümete talimat verdi. Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada çalışanların ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artışı yılbaşında uygulamaya koyacaklarını ifade etmişti. İşte 2024 Asgari ücret toplantısı tarihi ve saati...

2024 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı için geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün, (11 Aralık 2023 Pazartesi) 2024 Ocak zammı için ilk kez toplanacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANISI SAAT KAÇTA?

Asgari ücret toplantısı saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda yol haritası belirlenecek.

Asgari ücret 2. toplantısı ise işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak. Konuya ilişkin açıklamanın toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. 3. toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret şu an, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak.

Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

2024 ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ EN KUVVETLİ SENARYOLAR

Asgari ücret konusunda CNNTÜRK'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şu ana kadar yapılan ilk toplantılarda sonuç çıkmadı. Pazartesi de sonucun çıkması mümkün değil. Çünkü taraflar bu toplantıda karşılıklı olarak kendi raporlarını simülasyonlarını maliyetlerini olması gerekenleri birbirlerine rapor olarak sunarlar.

Eğer enflasyon yüzde 65 olursa hesapladığımız rakam kanuni olarak asgari ücrette yüzde 37.7 çıktı. Bu en düşük versiyonumuz tabii. Yani 15.700 TL seviyesinde bir asgari ücret miktarı çıktı nette. Eğer yüzde 69 enflasyon olursa onda da yüzde 40.28'lik bir artışa denk geliyor. O da 15.994 TL net asgari ücret rakamına tekabül ediyor.

Asgari ücrete yüzde 50 ve 55 arası zam yapılması da olası senaryolar arasında. Zam yüzde 50 olursa net 17.103 rakamı ortaya çıkıyor.

Zam yüzde 55 olursa da net asgari ücret 17 bin 673 TL seviyesinde gerçekleşecek. Tabii bu rakamların içerisinde refah payı yok."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





