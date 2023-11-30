ASGARİ ÜCRET 2024 TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta, tutar ne zaman belli olur? İlk toplantı tarihi!

Asgari ücret toplantısının tarihi internette araştırılıyor. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Temmuz'da uygulanan zammı ile maaşlar 11 bin 402 TL'ye çıkmıştı. Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelinecek ve böylelikle komisyon çalışmalarını başlatmış olacak. Bir süre önce "Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." diyen Bakan Işıkhan son açıklamasında "Taraflar arasında maksimum faydayı gözeteceğiz." ifadesini kullandı. İşte, 2024 asgari ücret zammı için yapılacak ilk toplantının tarihi...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı 1 Aralık 2023 Cuma günü yapılacak. Yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren görüşmeler böylelikle başlamış olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifaddelere yer vermişti:

“Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.”

YENİ ASGARİ ÜCRETTE GEÇİNME ENDEKSLERİ DİKKATE ALINACAK

Görüşmeleri 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürütecek. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak.

İkinci toplantı Türk-İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak.

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret, gerçekleştirilecek toplantılar sonrası açıklanacak.

Asgari ücret pazarlığında enflasyon kritik bir öneme sahip. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 civarında gerçekleşecek. Bu rakama refah payının da eklenmesiyle asgari ücret zammının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor. Bu oranlara göre yeni yılda asgari ücretin 15.962 TL ila 17.103 TL arasında olacağı değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





