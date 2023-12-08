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ASGARİ ÜCRET 2024 TOPLANTI TARİHİ: Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi

08.12.2023 09:34 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 2024 Ocak ayında gelecek zamla artış gösterecek. Asgari ücret toplantı tarihi geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Temmuz ayında yüzde 34 artarak net 11.402 lira olan maaşlara ilişkin son yapılan açıklamaya göre yeni tutar Aralık ayı bitmeden belli olacak. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 TOPLANTI TARİHİ: Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi

Asgari ücret 2024 zammı ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları ve basında yer alan haberler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısı sonrasında bu konuya değinip "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak." ifadesine yer vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bir süre önce yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl için tek zam olacak şekilde çalıştıklarını belirtmişti. 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret 31 Aralık'a kadar belli olacak. İşte ilk toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Asgari ücret zammı konusunda açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette tek zam olacak, yeni rakam 31 Aralık'a kadar açıklanacak." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Asgari ücret konusunda Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."

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ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak.

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