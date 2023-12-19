ASGARİ ÜCRET 2024 TOPLANTI TARİHLERİ: Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, ne kadar olacak? Zam senaryoları!

Asgari ücret 3. toplantısının tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Ocak 2024 asgari ücret zam oranı işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ile isteğe bağlı sigorta primi, GSS primleri, 65 yaş, engelli ile evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma / yarı zamanlı çalışma ödeneği ve stajyer ücreti gibi kalemleri etkileyecek. İlk toplantı 11 Aralık tarihinde yapılmıştı. 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen ikinci toplantı sonrası açıklamada bulunan Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmede herhangi bir rakamın belirtilmediğini vurguladı. Şimdi gözler bir sonraki toplantıda. Asgari ücret 3. toplantısına ilişkin detaylar merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 3. toplantısı için tarih henüz açıklanmadı. Ancak bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuya dasir resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret 2024 ocak zammı için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirildi ve bahsi geçen görüşmede 'rakam' dile getirilmedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2024 asgari ücret için gerçekleştirilen 2. toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürüyle birlikte hükümet, TÜİK, Maliye ve işverenlerin görüşleri alındı. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Şu anda bir sonuç yok, tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam belli olmadığından birşey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli, asgari ücretle çalışanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa restorana gidebilecek mi? Bunlara pek imkan olmadığı görünmekte. Hükümet ve işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz diye düşünüyorum. Rakam ortada yok, o neden biz bunu daha detaylı şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz."

2024 ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette olası zam oranlarına göre senaryoları ise şöyle:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15.392 TL, yüzde 40’lık zamda 15.962 TL, yüzde 45’lik zamda 16.532 TL, Yüzde 50’lik zamda 17.103 TL, yüzde 55’lik zamda ise 17.673 TL.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücrette de en az memura yapılacak zam oranında artış beklenirken halihazırda brüt 13.414,50 TL ve net 11.402,32 TL olan asgari ücretin yeni zamla birlikte brüt 19.451,02 ve net 16.533,36 TL olması ihtimalleri konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





