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ASGARİ ÜCRET 2024 TOPLANTISI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? İlk toplantı tarihi!

10.12.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 2024 Ocak zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret toplantısı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere maaşlar Temmuz ayında yapılan zamla net 11.402 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümete talimat verdi. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 TOPLANTISI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? İlk toplantı tarihi!

Asgari ücret 2024 Ocak zammı ile ilgili son dakika açıklaması kritik toplantının ardından yapılacak. Asgari ücret 2024 Ocak zammı 7 milyon kişiyi etkileyecek. Bilindiği üzere en son Temmuz'da ara zam yapılmış ve yüzde 34’lük artışla maaşlar 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada çalışanların ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artışı yılbaşında uygulamaya koyacaklarını belirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 'tek zam' uygulamasına gideceklerini vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etmişti. Asgari ücret toplantısı tarihi internette araştırılıyor. İşte 2024 Ocak zammı için gerçekleştirilecek ilk asgari ücret toplantısının tarihi...

Asgari Ücret Toplantısı 2024 2

2024 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Asgari ücret toplantısı için geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk kez toplanacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER SAAT 14.00'TE!

Asgari ücret toplantısı bugün saat 14.00'te yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda yol haritası belirlenecek.

Asgari Ücret Toplantısı 2024

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 2. toplantısı ise işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak.

Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

Asgari Ücret Toplantısı 2024 3

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret belirlenirken 3 kriter dikkate alınacak. Şu an için asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

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