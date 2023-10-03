Asgari ücret 2024 zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 asgari ücret beklentisi ne? İki ayrı hesap ortada

2024 asgari ücret zammının ne kadar olacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirleyecek. Bundan önceki komisyonlarda olduğu gibi yine masada enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret zam tahminleri de ortaya çıktı. Peki, Asgari ücret 2024 zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 asgari ücret beklentisi ne? İşte tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha önceki toplantılarında asgari ücret artışları, açıklanan enflasyonun üzerinde tespit edilmişti. Bu yıl için de aynı beklenti söz konusu.

2024 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücretin enflasyona göre belirlenmesi durumunda iki farklı hesap ortaya çıkıyor. Buna göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak hesaplanıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı ile yapılacak zam bu öngörüye göre yüzde 49,46.

6 aylık enflasyon tahminleri yüzde 37,76 civarında olursa burada hesaplanan asgari ücret 15 bin 707 TL oluyor. 6 aylık memur zammı yani yüzde 49,46 referans alınırsa asgari ücret 17 bin 42 TL'yi bulabilir. Ayrıca refah payı da ilave edilirse bu rakamın daha da artması söz konusu olabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

BRÜT ASGARİ ÜCRET 13,414.50

SGK PRİMİ % 14 1,878.03

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 134.15

KESİNTİLER TOPLAMI 2,012.18

NET ASGARİ ÜCRET 11,402.32



