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ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? İlk toplantı tarihi!

06.12.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 2024 Ocak ayı itibarıyla değişecek. Asgari ücret toplantısından çıkacak karar birçok vatandaşı doğrudan etkileyecek. Bilindiği üzere ocak ayında 5 bin 500,35 TL olan maaşlar, temmuz ayında uygulanan zam ile 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. İşveren, işçi ve hükümet yetkilileri yeni maaş zammı için bir araya gelecek. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? İlk toplantı tarihi!

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bir süre önce yaptığı açıklamada “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplanacak. Toplantı öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısında bu konunun da ele alınması bekleniyor. İşte, 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret ile ilgili detaylar...

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK, HANGİ TARİHTE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihini açıkladı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 11 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret toplantısı ne zaman

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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