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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret toplantı tarihleri belli mi? Zam pazarlığı devam ediyor!

15.12.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözleri, zam görüşmelerinde alınacak karara çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 14 Aralık Çarşamba günü tamamlandı. Şimdi de üçüncü toplantı bekleniyor. Peki asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret toplantı tarihleri belli mi? İşte detaylar...

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret toplantı tarihleri belli mi? Zam pazarlığı devam ediyor!

Yeni yılda verilecek asgari ücret tüm çalışanların gündeminde yer alıyor. 2023 asgari ücret zammı görüşmeleri başladı. Bilindiği üzere ilk toplantı 7 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi. Peki asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret toplantı tarihleri belli mi? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret 3. toplantının tarihi henüz belli olmadı. Detaylar geldiğinde güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret toplantı tarihleri belli mi? Zam pazarlığı devam ediyor!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz."

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6 bin 600 TL,
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 7 bin 150 TL,
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 8 bin 250 TL olacak.

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