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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ! Üçüncü asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Son düzlüğe girildi

20.12.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 3. toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Asgari ücret 2024 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak ve 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek. 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34'lük zamla net 11.402 TL'ye yükselen maaşın Ocak zammı ile ne kadar olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, üçüncü asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ! Üçüncü asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Son düzlüğe girildi

Asgari ücret toplantısının tarihi internette araştırılıyor. TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen ilk toplantının ardından 18 Aralık'ta yapılan ikinci toplantı da rakam belirtilmediği ifade edildi. Asgari ücret 2024 zam oranının 31 Aralık 2023'e kadar Resmi Gazete'de yayımlanması planlanırken, görüşme trafiği de hızlandı. Tarafların üçüncü kez bu hafta içinde yeniden toplanması bekleniyor. İşte 3. asgari ücret toplantısına ilişkin detaylar...

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 3. toplantısı için tarih henüz açıklanmadı. Ancak bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuya dasir resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

ASGARİ ÜCRET 2024

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2024 ocak zammı için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirildi ve bahsi geçen görüşmede 'rakam' dile getirilmedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2024 asgari ücret için gerçekleştirilen 2. toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürüyle birlikte hükümet, TÜİK, Maliye ve işverenlerin görüşleri alındı. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Şu anda bir sonuç yok, tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam belli olmadığından birşey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli, asgari ücretle çalışanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa restorana gidebilecek mi? Bunlara pek imkan olmadığı görünmekte. Hükümet ve işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz diye düşünüyorum. Rakam ortada yok, o neden biz bunu daha detaylı şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz."

"SON 30 YILIN EN BÜYÜK ASGARİ ÜCRET ZAMMI MI OLACAK?"

Asgari ücret zammının bu yıl bir defa yapılacak olması beklentileri artırdı.

Bu durum, "Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.

A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, söz konusu görüşmelerin yüzde 40 zam oranında başlayacağını iddia ederken, işçi kesiminin ise yüzde 60 oranıyla masaya oturabileceğini ifade etti.

Duman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtemelen en az yüzde 40 zam oranı değerlendirilecektir. O da işveren sendikaları açısından olacaktır. İşçi sendikaları ise belki masadaki görüşmelere yüzde 60 zam oranıyla başlayacaktır. 3 Ocak 2023'te açıklanan 2022 yılının yıllık enflasyonu yüzde 64.7 oldu. Şu anda da Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentisi yüzde 65.

Geçen sene asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 55. Dolayısıyla şimdi de yüzde 60 zam oranı gündemde olabilir. 'Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?' sorusu kulislerde konuşuluyor. Evet, böyle bir haber durumu da söz konusu. Eğer ki 2024 yılı içerisinde ayrı bir asgari ücret zam söz konusu olmayacaksa, o zaman 2024 enflasyonundan ön pay olarak yüzde 60'ları isteyen, bekleyen büyük bir kesim var. Burada da en önemli husus üçlü bir mutabakat olacaktır. Sürdürülebilir olacaktır.

2022 Ocak ayında Türkiye'de asgari ücret 4 bin 250 TL'ydi, 2023 Ocak ayında 8 bin 506'ya çıktı. Tam yüzde 100 artmıştı. Önümüzde geçmişten gelen bir örnek var. Enflasyon beklentisi de ortada ve örtüşüyor. Dolayısıyla yeniden böyle bir zamma yakın bakıyoruz."

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI

2024 ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette olası zam oranlarına göre senaryoları ise şöyle:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15.392 TL, yüzde 40’lık zamda 15.962 TL, yüzde 45’lik zamda 16.532 TL, Yüzde 50’lik zamda 17.103 TL, yüzde 55’lik zamda ise 17.673 TL.

Asgari ücret

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücrette de en az memura yapılacak zam oranında artış beklenirken halihazırda brüt 13.414,50 TL ve net 11.402,32 TL olan asgari ücretin yeni zamla birlikte brüt 19.451,02 ve net 16.533,36 TL olması ihtimalleri konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET 2024

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


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