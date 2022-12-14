Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılda kaç kez toplanıyor? Milyonların gözü zam oranında...

Asgari ücret 2023 zam oranının açıklanması için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret için toplantılar sürüyor. 2. toplnatısını da tamamlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan henüz bir rakam gelmedi. Peki, Asgari ücret 2023 zam oranının belirlenmesi için 3. toplantı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta tamamlandı. Üçüncü toplantının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

İkincisi gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TİSK ve Türk-İş'ten ilk açıklama geldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise şu ifadeleri kullandı: "Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuzla, TÜRK İŞ yönetimi ile yarın sabah değerlendirip, kamuoyuna yarın açıklama yapacağız."



