FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması! 2023 asgari ücret belli oluyor

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması! 2023 asgari ücret belli oluyor

17.12.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 3. toplantısı için geri sayım sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada yapılacak toplantıda uzlaşmaya varılacağını belirtti. Peki, 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması! 2023 asgari ücret belli oluyor

Asgari ücret 3. toplantısının tarihi merak konusu oldu. Birçok vatandaş internette konuya dair araştırma yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada “Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız.” ifadelerini kullandı. Peki, 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?

P6

BAKAN BİLGİN'DEN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi.

İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta tamamlandı.

Asgari ücrette 3. toplantının 20 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi.

para4

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

İkincisi gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TİSK ve Türk-İş'ten ilk açıklama geldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

para3

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise şu ifadeleri kullandı: "Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuzla, TÜRK İŞ yönetimi ile yarın sabah değerlendirip, kamuoyuna yarın açıklama yapacağız."

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuzla, TÜRK İŞ yönetimi ile yarın sabah değerlendirip, kamuoyuna yarın açıklama yapacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: 'Uzlaşmaya varacağız...'Son dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: 'Uzlaşmaya varacağız...'
Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim! Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!
'Çılgınca' diyerek duyurdu! Fiyatlar Türkiye'de belirlenecek'Çılgınca' diyerek duyurdu! Fiyatlar Türkiye'de belirlenecek
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret son dakika asgari ücret toplantısı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!

Motorine yeni zam! 2023 için dikkat çeken tahmin geldi...

Motorine yeni zam! 2023 için dikkat çeken tahmin geldi...

Bu yöntem ile emekli maaşları yüzde 8 artacak…

Bu yöntem ile emekli maaşları yüzde 8 artacak…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.