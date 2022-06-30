Bakan Vedat Bilgin asgari ücret için 30 Haziran'ı işaret etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 ve 30 Haziran tarihlerinde iki defa toplandı. Bu kapsamda asgari ücret zammının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Asgari ücretle beraber diğer ödemelerde de değişiklik yapılacağı öngörülüyor. Peki asgari ücret açıklandı mı? Temmuz 2022 asgari ücret ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek için toplandı.

Toplantı açılışında açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini ifadelerine ekledi. Konuya ilişkin konuşan Atalay, "Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme yapılmasıdır" dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade ederek, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" sözlerini sarf etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye'de şirketlerin yüzde 137 oranında kâr ettiğini söyleyerek, "Üretimde sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir. Paylaşarak büyüyeceğiz. Konjonktürel yaşanan dalgaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 30 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 15.30'da ikinci defa toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, 17.50'de bitti. Toplantı sonucunda çıkacak karar, 1 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.



