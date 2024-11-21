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Asgari ücret anketinden yüzde 47,7 ile o rakam çıktı! 30 bin TL üstü için oran şaşırttı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 12:00
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Asgari ücret zammı tüm Türkiye'nin ana gündemi haline geldi. Asgari ücret zammı ile ilgili çok sayıda oran ve zam konuşulmaya devam ederken gözler Aralık'ta gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Siyasilerden uzmanlara kadar pek çok isim farklı bir rakam dillendirirken son olarak Asal Araştırma'nın yaptığı ankette katılımcılara "Sizce Asgari Ücret ne kadar olmalı?" olmalı sorusu soruldu. Çıkan anket sonuçları dikkat çekti.

Asgari ücret anketinden yüzde 47,7 ile o rakam çıktı! 30 bin TL üstü için oran şaşırttı

Asgari ücret ne kadar olacak? Haftalardır toplumun pek çok farklı kesiminden insan bu sorunun yanıtını merak ediyor. Uzmanlardan siyasilere kadar hemen hemen herkes beklentilerini, önerilerini ve tahminlerini paylaşırken Asal Araştırma'nın yayınladığı son anket dikkat çeken rakamları ortaya koydu.

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Asal Araştırma'nın Türkiye genelinde 26 ilde 9-17 Kasım 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri toplamda 2.015 kişiyle yaptığı ankette katılımcılara "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusu yöneltildi. Ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

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ASGARİ ÜCRETLİLERE SORULDUĞUNDA

Asgari ücretlilerin yüzde 0,6'sı bu soruya 19-21 bin TL yanıtını verirken yüzde 1,1'i 22-24 bin TL, yüzde 6,0'ı 25-27 bin TL, yüzde 50,3'ü 28-30 bin TL, yüzde 42,0'ı 31-33 bin TL dedi.

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19-21 bin TL: Yüzde 0,6
22-24 bin TL: Yüzde 1,1
25-27 bin TL: Yüzde 6,0
28-30 bin TL: Yüzde 50,3
31-33 bin TL: Yüzde 42,0

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TÜM SEÇMENLERE SORULDUĞUNDA

Aynı soru tüm seçmenlere sorulduğunda ise yüzde 3,1'i 19-21 bin TL, yüzde 6,5'i 22-24 bin TL, yüzde 19,3'ü 25-27 bin TL, yüzde 47,7'si 28-30 bin TL, yüzde 23,4'ü 31-33 bin TL yanıtını verdi.

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19-21 bin TL: Yüzde 3,1
22-24 bin TL: Yüzde 6,5
25-27 bin TL: Yüzde 19,3
28-30 bin TL: Yüzde 47,7
31-33 bin TL: Yüzde 23,4

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