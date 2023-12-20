FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

20.12.2023 19:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgari ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı. Vatandaş dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamıyor. Tüketiciler şikayet etti, gerçek ortaya çıktı. Sadece İstanbul'da 306 üründe fahiş fiyat tespit edildi. İşte sofraların olmazsa olmazı tereyağı, süt, peynir, yumurta fiyatlarındaki değişimler...

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. Asgari ücrete zam geldikten sonra fiyatlarının artması beklenen ürünler vatandaş daha zammını görmeden arttı. Fırsatçılar gün gün etiketleri değiştiyor. Vatandaş cebine girmeyen paranın zammını ödemekten şikayetçi.

a1

FİYATLARA ZAM ÜSTÜNE ZAM...

Çok sayıda tüketici, Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Artan şikayetlerin ardından 81 ilde 'zam' konusunda düğmeye basıldı. İstanbul'da harekete geçen ekipler etiket değişimlerini yakaladı. 120 marketin incelemesinden çıkan sonuç ise vatandaşı isyan ettirdi. Asgari ücrete zam yapılmadan 306 ürünün ederinden fazlaya satıldığı belirlendi.

a2

SÜT, YUMURTA, TEREYAĞI...

Kanal D haber zincir marketlere giderek bakanlığın denetimlerini yerinde inceledi. Geçen günlerde 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya satıldığı belirlendi. Zam sadece yumurtada da değil... Bir litre sütün fiyatı 39 lirayı aştı. Etiketinde 37,5 lira yazan kesme şeker ise kasada 39 lira çıktı.

a3

Tereyağ fiyatları da yerinde durmadı. Etiketler incelediğinde tereyağa 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana ise dün zam yapıldığı tespit edildi.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca emeklinin beklediği net tarih belli oldu!Milyonlarca emeklinin beklediği net tarih belli oldu!
Mahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde kararMahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde karar
Dolar ve altın ne olur? Kritik uyarı!Dolar ve altın ne olur? Kritik uyarı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret peynir süt tereyağ Zam
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte şok!

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte şok!

Bursaspor - Diyarbekirspor maçında olay çıktı!

Bursaspor - Diyarbekirspor maçında olay çıktı!

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Mahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde karar

Mahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde karar

Milyonlarca emeklinin beklediği net tarih belli oldu!

Milyonlarca emeklinin beklediği net tarih belli oldu!

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yanıtı...

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yanıtı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.