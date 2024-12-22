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Asgari ücret belli oluyor! Tarih verildi... TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 TL'lik talebine işverenden ilk tepki

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.12.2024 14:10
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Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar asgari ücret zammına kilitlendi. 2025 asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. TÜRK-İŞ 29 bin 583 lira talep etmişti. İşveren tarafının bu talebe sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımının kritik öneme sahip olacağı kaydedildi. İşte yeni asgari ücret zammı için olası senaryolar...

Asgari ücret belli oluyor! Tarih verildi... TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 TL'lik talebine işverenden ilk tepki

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için artık sona yaklaşıldı. Asgari ücret zam oranının gerçekleştirilecek dördüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla netleşmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

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Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? GÖZLER İŞVERENİN TEKLİFİNDE! 29 BİN 583 TL TALEBİNE SICAK BAKMADILAR

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.

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Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

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OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

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"Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

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Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

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Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

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Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. (AA)

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